Uomini e Donne, crisi tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro: “Periodo particolare”

Dopo giorni di segnalazioni e silenzi social, Ernesto Passaro rompe il silenzio sulla crisi con Cristiana Anania: tra avvistamenti, dubbi e parole che confermano un momento delicato per la coppia.

Uomini e Donne torna al centro del gossip con una delle coppie nate nell'ultima edizione del Trono Classico. Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, usciti insieme dal programma, sarebbero infatti alle prese con un momento delicato. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci di crisi tra i due giovani, tra segnalazioni social e avvistamenti sospetti. A fare chiarezza, nelle ultime ore, è stato lo stesso Ernesto.

Dalla convivenza al sospetto: cosa è successo tra i due

Dopo la fine del percorso televisivo, il rapporto tra Cristiana ed Ernesto sembrava andare a gonfie vele. I due avevano deciso anche di convivere e, durante un'ospitata a Verissimo, lui le aveva regalato un anello di fidanzamento, facendo sognare i fan. I primi segnali di allarme sono arrivati però dai social: nessuna interazione, zero like, dediche o commenti reciproci. Un silenzio che non è passato inosservato.

Le segnalazioni e il ruolo di Deianira Marzano

A infiammare ulteriormente il gossip ci hanno pensato alcune segnalazioni condivise da Deianira Marzano. L'influencer ha pubblicato una foto di Ernesto in discoteca in compagnia di alcune ragazze. Inoltre, l'ex volto del dating show ha recentemente iniziato la sua attività da deejay, evento al quale Cristiana non era presente, alimentando ulteriormente i dubbi dei fan.

Ernesto dà l'anello a Cristiana

La replica di Ernesto Passaro

Di fronte alle polemiche, Ernesto ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la situazione: "Stanno girando foto dove io sono con altre ragazze, è vero, ma sono mie amiche che conosco da una vita e che conosce anche Cristiana. Non credo di stare facendo nulla di male, mi sto solo divertendo con il mio gruppo." Una spiegazione che però non sembra aver placato del tutto i rumors.

"Stiamo affrontando un periodo particolare": la verità sulla crisi

Intervistato da Lollo Magazine, Ernesto ha ammesso che qualcosa tra lui e Cristiana non va: "Stiamo affrontando un periodo particolare, stiamo cercando di capire." Parole che lasciano intendere una crisi reale, ancora tutta da definire. Il futuro della coppia resta incerto: potrebbe trattarsi di un momento passeggero oppure dell'inizio di una rottura definitiva. Quel che è certo è che, ancora una volta, le storie nate a Uomini e Donne continuano a far discutere anche lontano dalle telecamere.