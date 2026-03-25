Uomini e Donne: Maria De Filippi manda in onda lo scontro tra Ciro, Matteo e Alessio

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento del Trono Classico nuove discussioni tra Sara Gaudenzi e i suoi corteggiatori. Nel Trono Over ennesima rottura tra Rosanna Siino e Alessio Pilli Stella.

Scontro tra Matteo, Alessio e Ciro

Ad apertura di puntata viene mostrato il filmato della discussione avvenuta al centro studio tra Matteo Stratoti, Alessio Rubeca e Ciro Solimeno. I tre protagonisti del trono classico si sono confrontati al centro dello studio in modo acceso, provocandosi verbalmente.

Secondo le anticipazioni, dietro le quinte tra Matteo e Ciro si sarebbe arrivati a sfiorare una rissa. Tuttavia, queste immagini non sono state mandate in onda, una scelta in linea con altre decisioni simili prese in passato dalla produzione.

Il commento di Maria De Filippi

Al termine del filmato, Maria De Filippi ha spiegato che il clima di forte tensione ha avuto ripercussioni anche su Sara Gaudenzi: "So che questo è il motivo per cui hai deciso di non fare esterne. Questo avviene dopo la puntata, dopo la discussione tra Matteo, Alessio e in parte anche Ciro."

Le scuse di Matteo e lo scontro in studio

Matteo ha deciso di fare un passo indietro, scusandosi sia con la conduttrice che con Sara: "Ti avevo detto che ero tranquillo, ma lì ti ho mancato di rispetto. Chiedo scusa anche a Sara per l'atteggiamento. Ho esagerato, non l'ho fatta parlare." Il corteggiatore ha spiegato di sentirsi spesso messo "con le spalle al muro", scatenando la reazione di Alessio, che gli ha chiesto chiarimenti.

Il commento di Gianni Sperti e le polemiche sulla redazione

Gianni Sperti è intervenuto duramente durante il confronto, precisando di non "mettere più la mano sul fuoco per nessuno" e accusando Alessio di provocare continuamente Matteo. Nel corso della discussione è stato nuovamente sottolineato come i dubbi di Matteo possano essere comprensibili, soprattutto alla luce del rapporto di amicizia tra Alessio e Ciro Solimeno.

Gianni Sperti e Tina Cipollari

Tuttavia l'opinionista ha tralasciato un dettaglio importante: l'origine della tensione. Alla base di quanto accaduto ci sta infatti una scelta della redazione. Nel momento in cui tra i ragazzi scesi per corteggiare Sara Gaudenzi è stato accettato anche Alessio - amico di Ciro - si è innescata una catena di dubbi e segnalazioni. Una situazione che, puntata dopo puntata, è degenerata fino ad arrivare alla forte lite dietro le quinte, dove si sarebbe addirittura sfiorata la rissa.

La posizione di Sara Gaudenzi

Visibilmente scossa, Sara Gaudenzi ha preso la parola: "Ci sono mille modi per esprimere il proprio dispiacere. La chiave è l'amore per sé stessi prima degli altri." La tronista ha spiegato di non tollerare più atteggiamenti aggressivi e ha sottolineato che, per continuare il percorso, non devono esserci dubbi. Dietro le quinte, inoltre, avrebbe accusato un malore proprio a causa della tensione.

Spazio al Trono Over

Nella seconda parte della puntata si passa al trono Over:

Debora si è avvicinata a Edoardo, proponendogli di uscire per un aperitivo

Alessio ha chiuso definitivamente con Rosanna, rimasta delusa già nella puntata precedente

Marina è tornata ad attaccare Elisabetta Gigante, rientrata nel programma dopo la fine della relazione con Sebastiano Mignosa

Al centro della discussione anche Stefano, che ha chiesto con insistenza a Debora di tornare sul parterre mentre sta frequentando Marina