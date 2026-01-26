Uomini e Donne, coppia del Trono over si separa: “Caratteri non compatibili"

L'annuncio arriva sui social dopo settimane di rumors: la relazione non ha retto lontano dalle telecamere e i due hanno deciso consensualmente di separarsi e condividere la loro scelta con i follower.

Molte coppie che decidono di lasciare insieme il Trono Over o il Trono Classico di Uomini e Donne lo fanno con l'obiettivo di mettere alla prova i propri sentimenti lontano dalle telecamere. Uscire dal dating show significa affrontare la quotidianità reale, senza filtri e senza il supporto del contesto televisivo. Tuttavia, non sempre le cose vanno come sperato, proprio come è accaduto a Maurizio Rocchi e Cristina Castiglione, che hanno deciso di dirsi addio.

La scelta di uscire dal programma e i primi rumors

La decisione di lasciare insieme il programma risale a circa un anno fa. Nelle ultime settimane, però, si erano già intensificati i rumors su una possibile rottura, voci che oggi trovano conferma ufficiale. La fine della loro relazione arriva a breve distanza da un'altra separazione che ha colpito il pubblico del Trono Over, quella tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani, che hanno deciso di dividere le loro strade solo la scorsa settimana.

L'annuncio ufficiale di Maurizio Rocchi sui social

Ad annunciare la rottura è stato l'ex cavaliere, che ha scelto i social per comunicare la decisione ai fan. In un post pubblicato su Instagram, ha scritto: "Sento il dovere, nel rispetto di tutti e con la massima trasparenza, di comunicarvi che la relazione sentimentale con Cristina è giunta al termine. Abbiamo vissuto un periodo intenso, fatto di amore e sentimenti autentici, condividendo un percorso vero e profondo nel corso di questo anno".

Maurizio Rocchi e Cristina Castiglione

Maurizio Rocchi ha poi sottolineato come la loro storia sia nata e cresciuta sotto i riflettori di Uomini e Donne, spiegando che entrambi hanno cercato, fino all'ultimo, di dare il meglio di sé per far funzionare la relazione.

I motivi della rottura e la reazione del parterre Over

Nel suo messaggio, Rocchi ha chiarito anche le motivazioni della separazione: "Purtroppo, i nostri caratteri, a tratti incompatibili, non hanno favorito quella serenità necessaria affinché questo rapporto potesse proseguire nel modo giusto. Per questo, in maniera razionale e consapevole, abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione".

Sotto il post sono arrivati numerosi commenti di sostegno da parte dei protagonisti del parterre del Trono Over. Tra questi anche Barbara De Santi, che ha scritto: "Mi dispiace tanto, anche se è una scelta condivisa, sarà comunque sofferta", evidenziando il dispiacere per la fine di una relazione sulla quale molti avevano riposto grandi speranze.