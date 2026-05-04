Uomini e Donne: Elisabetta e Sebastiano convivono, scoppia la bufera in studio

La nuova coppia torna al centro dello studio dopo aver annunciato la convivenza. Gli opinionisti sono convinti che hanno sempre mentito e lo scontro con Tina Cipollari rende la puntata particolarmente accesa e polemica.

Oggi, lunedì 4 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti nelle vesti di opinionisti, affiancati da Tinì Cansino. La settimana si è aperta con i fuochi d'artificio: protagonisti, come sempre, i cavalieri e le dame del Trono Over. Questa volta, al centro della puntata c'è stato il ritorno in studio di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Inoltre, Marco ha deciso di abbandonare lo studio.

Ritorno di Elisabetta e Sebastiano: scoppia la polemica

La puntata si è aperta con un colpo di scena nel Trono Over: il ritorno in studio di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Solo poche settimane fa, Sebastiano aveva lasciato il programma insieme a Simona, ma la situazione è completamente cambiata. Il cavaliere ha infatti iniziato una relazione con Elisabetta e i due hanno già deciso di convivere sull'Isola d'Elba.

Il loro ritorno ha scatenato forti polemiche in studio. Tina Cipollari ha accusato la coppia di aver preso in giro tutti, sostenendo che si frequentassero già da tempo. Anche Gianni Sperti è stato molto duro, invitandoli a dire la verità senza raccontare "frottole".

Le critiche degli opinionisti e di Gemma Galgani

Elisabetta e Sebastiano si sono difesi, ma le critiche non si sono placate. Al centro delle accuse soprattutto il cavaliere, biasimato per il modo in cui ha chiuso la relazione con Simona. Anche Gemma Galgani ha espresso il suo disappunto, mentre Alessio Pili Stella ha ipotizzato che la relazione tra i due non durerà a lungo.

Marco lascia lo studio: la segnalazione shock

Subito dopo è arrivato un altro colpo di scena: Marco ha annunciato la sua decisione di lasciare il programma, sorprendendo Cinzia Paolini. Nella precedente puntata, una donna aveva contattato la redazione dichiarando di aver avuto una relazione con lui mentre partecipava al dating show. Marco ha definito la situazione "troppo umiliante" e ha deciso di abbandonare lo studio.

Le accuse e il confronto con Cinzia

A quel punto Maria De Filippi ha fatto ascoltare la testimonianza della donna, la quale ha accusato il cavaliere di aver seguito con lei lo stesso schema utilizzato con Cinzia, arrivando persino a chiederle di sposarlo. La segnalazione sarebbe stata supportata da prove inviate alla redazione. Dopo la rivelazione, Cinzia ha deciso di raggiungere Marco dietro le quinte per un chiarimento.