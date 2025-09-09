Uomini e Donne, rottura tra Gianmarco e Cristina? L’indizio social che non passa inosservato

L'ultima edizione di Uomini e Donne si era conclusa con la scelta di Gianmarco Steri, che aveva deciso di abbandonare il dating show accanto a Cristina Ferrara. Una coppia che, almeno in apparenza, sembrava solida e pronta a vivere una relazione lontano dalle telecamere. Tuttavia, negli ultimi mesi non sono mancate voci di crisi e rottura, puntualmente smentite dai diretti interessati. Ora, però, nuovi rumors stanno alimentando il gossip: secondo alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano, tra Gianmarco e Cristina sarebbe davvero finita.

Le indiscrezioni sul web: Cristina e Gianmarco al capolinea?

A rivelarlo sarebbero state alcune follower dell'esperta di gossip, che hanno raccontato di una rottura ormai definitiva. "Si sono ufficialmente lasciati. Lui ha lasciato lei. L'ho saputo da persone molto vicine a loro", si legge nelle storie Instagram di Deianira. A rafforzare i sospetti, anche alcuni episodi avvenuti nel weekend.

Gianmarco, infatti, avrebbe partecipato da solo a un matrimonio, evento documentato sui social con una serie di scatti e video, senza alcuna presenza di Cristina. Poco dopo, la Ferrara ha condiviso alcune foto in compagnia delle amiche, sottolineando indirettamente la sua assenza alla cerimonia e la distanza dal suo fidanzato.

Gianmarco Steri

I retroscena sulla presunta rottura della coppia nata a Uomini e donna

Secondo ulteriori voci, dietro la fine della relazione ci sarebbe anche un dettaglio non trascurabile: Cristina non sarebbe mai stata pienamente accettata dall'entourage di Gianmarco. Familiari e amici dell'ex tronista, stando ai gossip, non avrebbero mai visto di buon occhio la loro relazione. Un indizio di questo malcontento si era già notato durante il percorso a Uomini e Donne, quando, in occasione di una lite tra Gianmarco e Cristina (che aveva abbandonato lo studio), uno dei migliori amici di Steri aveva commentato sui social con un duro: "Ma vattene via".

Attesa la versione della coppia

Al momento, né Gianmarco né Cristina hanno confermato né smentito queste indiscrezioni. I fan della coppia attendono con curiosità e un pizzico di apprensione una presa di posizione ufficiale dei loro beniamini, per capire se si tratti solo di gossip o della fine di una delle storie più chiacchierate dell'ultima edizione di Uomini e Donne.