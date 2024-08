Da Affari tuoi a Uomini e donne, quali sono e quando ripartiranno i programmi tv?

Dalla Rai a La7 passando per Mediaset e Nove, dopo tre mesi di vacanza tutti i canali si rianimano in vista dell'autunno. Ecco i programmi che vedremo.

"L'estate sta finendo", cantavano i Righeira, ma non in ambito televisivo perché i canali generalisti sono ancora in vacanza, e da due mesi abbondanti, con repliche su repliche e scarti di magazzino mandati in onda per sopperire alle mancate produzioni di stagione. Però settembre è alle porte, con tutte le conseguenze di programmazione del caso. Perché con la riapertura delle scuole e delle attività commerciali, puntualmente quasi tutti i canali del telecomando tornano a riaccendersi, rianimando le guide tv in vista dell'autunno. Ma quali programmi partiranno, quando e dove, tra poche settimane? Se Maria De Filippi tornerà regina di Mediaset con quattro programmi in un mese, anche tutti gli altri canali non rimarranno certamente a guardare.

Rai1

Carlo Conti e Tale e quale show

Il nuovo Affari Tuoi firmato Stefano De Martino, promosso all'access prime time e blindato con un contratto monster, prenderà forma lunedì 2 settembre, con i paragoni nei confronti di Amadeus, precedente padrone di casa, a dir poco inevitabili. Lunedì 9 sarà giorno di grandi ripartenze, per la prima rete pubblica. Via alle danze con Uno Mattina, ancora una volta condotto dalla coppia formata da Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini, per poi proseguire con Storie Italiane di Eleonora Daniele, È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici, La Volta Buona con Caterina Balivo, Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta con Alberto Matano. Martedì 10 settembre toccherà a Bruno Vespa ricominciare con la sua striscia quotidiana dopo il Tg1, 5 Minuti, con i Tim Music Awards 2024 marchiati Carlo Conti in arrivo venerdì 13 settembre in prime time. 24 ore dopo, sabato 14 settembre, ricomincia UnoMattina in Famiglia, seguito da Linea Verde Life, Linea Blu Discovery e Sabato in Diretta con Emma D'Aquino. La nuova edizione di Tale e Quale Show, sempre firmata Carlo Conti, inizierà venerdì 20 settembre, mentre sabato 21 settembre farà il suo debutto Chi Può Batterci?, nuovo game che vedrà celebri volti Rai sfidare i telespettatori. Sabato 28 settembre, infine, esordio in prime time per Milly Carlucci e la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Rai2

La 2a rete del servizio pubblico si riaccenderà lunedì 9 settembre, grazie ai ritorni di Radio2 Social Club, I Fatti Vostri, Ore 14 e Bella Ma' con Pierluigi Diaco. Martedì 10 settembre ritornano a grande richiesta dopo i buoni ascolti della prima stagione The Floor - Ne Resterà Solo Uno, game show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, e La Fisica dell'amore con il professor Vincenzo Schettini, mentre Paola Perego e Simona Ventura saranno di nuovo padrone del mezzogiorno domenicale con Citofonare Rai2 dal 15 settembre. Non c'è invece ancora una data certa per Binario due, nuovo programma del mattino condotto da Andrea Perroni e Carolina Di Domenico chiamato a non far troppo rimpiangere VivaRai2 con Fiorello. Manca l'ufficialità, ma dovrebbe partire anche lui a settembre.

Rai3

Sofia Sciarelli in studio di Chi l'ha visto?

È Un Posto al Sole ad anticipare tutti dal 26 agosto, mentre il 1 settembre torna in onda Presadiretta con Riccardo Iacona, seguito 24 ore dopo da Insider - Faccia a Faccia con il Crimine, chiacchierato programma firmato Roberto Saviano da oltre un anno in attesa di andare in onda. Lunedì 9 settembre ritornano Agorà, Restart, Elisir, Quante Storie e Geo, mentre giovedì 12 settembre ricomincia Donne sull'Orlo di una Crisi di Nervi di Piero Chiambretti, in prime time. La nuova stagione di Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli prenderà vita venerdì 13 settembre, con Massimo Giletti esordiente in prime time sulla terza rete con Lo Stato delle Cose a partire da lunedì 30 settembre.

Canale 5

Domenica 1 settembre si rianima la serialità turca di Canale5 con La Rosa della Vendetta, mentre lunedì 2 settembre riparte Mattino 5, seguito dalla nuova stagione di La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, nel preserale. Lunedì 9 settembre riparte Forum con Barbara Palombelli, seguito da Uomini e Donne. Martedì 10 settembre torna in onda Temptation Island nella sua versione di fine estate inizio autunno, con Silvia Toffanin di nuovo al timone di Verissimo da sabato 14 settembre.

Alfonso Signorini nello studio del Grande Fratello

24 ore dopo, al pomeriggio, ricomincia Amici di Maria De Filippi, mentre lunedì 16 settembre Alfonso Signorini darà il via alla nuova edizione del Grande Fratello. Sabato 21 settembre. Maria De Filippi farà ripartire anche Tu Si Que Vales, mentre il bancone di Striscia la Notizia si riaccenderà a partire da lunedì 23 settembre.

Rete 4 e Italia1

Mattino 4 condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti partirà lunedì 2 settembre, insieme a Ditemi voi, nuovo access prime time condotto da Paolo Del Debbio e Quarta Repubblica di Nicola Porro. Zona Bianca comincerà invece domenica 1 settembre, con È sempre Cartabianca di nuovo in onda da martedì 3 settembre. Fuori dal Coro con Mario Giordano torna l'11 settembre, seguito 24 ore dopo dalla nuova stagione di Dritto e Rovescio, sempre con Paolo Del Debbio. Il 13 settembre ricomincia Quarto Grado.

Poche certezze, invece, per Italia1, con la nuova stagione de Le Iene che dovrebbe partire il 29 settembre.

La7

Lilli Gruber in Otto e Mezzo

Lunedì 9 settembre è giorno di riaperture per Urbano Cairo, con i ritorni in onda di Omnibus, Coffee Break con Andrea Pancani, L'aria che Tira con David Parenzo, Tagada con Tiziana Panella e soprattutto Otto e Mezzo con Lilli Gruber. Piazzapulita riparte giovedì 12 settembre, con Propaganda Live di Diego Bianchi in onda dal giorno dopo, venerdì 13, mentre sabato 14 toccherà a In Altre Parole di Massimo Gremellini. Lunedì 16 settembre si ricomincia con La Torre di Babele di Corrado Augias, con Giovanni Floris che darà il via ad una nuova edizione di DiMartedì il 17 settembre.

Nove

Vero colpo dei mercato televisivo di stagione, Amadeus debutterà su Nove il 22 settembre con Chissà chi è, ovvero il format de I Soliti Ignoti ma con un nuovo titolo, seguito lo stesso giorno ma in prime time da Suzuki Music Party, show musicale registrato all'Allianz Cloud di Milano. Per quanto riguarda Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Che Tempo che Fa scavallerà settembre per tornare in onda domenica 6 ottobre.