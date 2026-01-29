Uomini e Donne, Raffaella Scuotto su Brando: "Ho subito violenza fisica e psicologica"

Raffaella Scuotto è stata una delle protagoniste più seguite del Trono Classico della precedente stagione di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice era uscita dal programma insieme a Brando Ephrikian, che l'aveva scelta al termine del suo percorso. I due hanno vissuto la loro relazione lontano dalle telecamere fino allo scorso luglio, quando con un post sui social hanno annunciato ufficialmente la loro rottura.

Il racconto shock sui social: "La violenza c'è stata fin dall'inizio"

Nelle ultime ore, Raffaella è tornata al centro dell'attenzione per motivi ben più delicati. Attraverso una lunga serie di storie su Instagram, l'ex protagonista del dating show ha raccontato di aver subito in passato violenze psicologiche e fisiche, riferendosi proprio al suo rapporto con Brando. Ricordiamo che solo qualche settimana fa la sorella dell'ex corteggiatrice era intervenuta duramente contro Ephrikian.

La rivelazione di Raffaella Scuotto

"Vi dico sempre di farvi valere, ma probabilmente io non l'ho fatto. Di questo mi sono scusata con me stessa, non so se mi sono ancora perdonata. Ho permesso che mi venissero fatte delle cose", ha dichiarato nelle storie. Raffaella ha spiegato di aver preso la decisione di interrompere la relazione solo quando ha acquisito piena consapevolezza di ciò che stava vivendo: "Io ho scelto di andare avanti, ma ho scelto di non andare più avanti quando sono stata vittima di violenza psicologica, non solo alla fine, ma dal principio, e vittima di violenza fisica".

Brando e Raffaella a Verissimo

La vergogna e il silenzio di Raffaella Scuotto con la famiglia

Nel suo sfogo, l'ex corteggiatrice ha raccontato anche quanto sia stato difficile parlarne con i propri familiari: "Mi sono vergognata probabilmente anche a raccontarlo alla mia famiglia dopo averlo lasciato, perché nessuno sapeva di questa cosa, lo sapevo solamente io. La mia famiglia lo ha scoperto dopo che io l'ho lasciato, non l'ho lasciato subito".

E aggiunge: "Non chiedetemi come io abbia fatto a non lasciarlo subito, perché non lo so nemmeno io. So solamente come mi sono sentita in quel momento ed è una sensazione che probabilmente non scorderò mai".

Una relazione traumatizzante

Raffaella Scuotto, che solo da poco ha pubblicato una foto con il suo nuovo fidanzato, ha parlato senza filtri del dolore lasciato da quella relazione: "Mi sono vista senza dignità, senza onore, senza rispetto. Mi sentivo ovattata, manipolata, e tutto quello che le persone vicine provavano a dirmi era realtà, ma io non riuscivo a capirlo".

Nonostante il trauma sia ancora presente, Raffaella considera oggi quel capitolo chiuso: "Per me è un capitolo totalmente chiuso, seppure il trauma sia ancora vivo. È stata una relazione veramente traumatizzante per me. Proteggere non è giusto: proteggere ti consuma pian piano e non ti permette di risolvere quello che hai dentro". Raffaella Scuotto ha concluso il suo racconto con parole di consapevolezza e speranza: "Io mi sento bene, ma so di dover guarire ancora. So di dovermi liberare di tutta questa rabbia per quello che ho permesso a me stessa. Ho bisogno di guarire e ci sto lavorando".