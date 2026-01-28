Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza con Gemma: “Mario non ti ha mai voluto”

Oggi, mercoledì 28 gennaio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne che ha visto protagonisti Mario Lenti, Magda, Gemma Galgani ed Edoardo. Al centro dello studio non sono mancati confronti accesi e momenti di tensione: Mario e Magda si sono scontrati sul senso della loro frequentazione, Gemma ha mostrato ancora una volta di non aver dimenticato Mario, mentre Edoardo ha messo in crisi Paola e Sabrina con le sue scelte. Una puntata intensa, tra chiarimenti, ripensamenti e dinamiche ancora tutte da definire.

Mario Lenti e Magda: confronto al centro studio

La puntata di Uomini e Donne si apre con Mario Lenti e Magda al centro dello studio, pronti a confrontarsi sui rispettivi punti di vista. La dama accusa l'ex corteggiatore di Gemma di essersi sentita messa a confronto con altre donne, come se facesse parte di una sorta di classifica. Mario, invece, sostiene che Magda non si sia impegnata abbastanza durante la loro frequentazione.

L'accusa fa innervosire la dama, che scoppia a piangere in studio. Una reazione che Tina Cipollari definisce eccessiva, considerando che tra i due, a detta loro, ci sarebbe stato solo un bacio. E quando Tina parla di esagerazione, di solito c'è da fidarsi.

Rosanna Siino

Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino: dubbi e baci

Il secondo segmento del Trono Over vede protagonisti Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino. I due sono usciti a cena insieme e la serata è andata bene, tanto che non sono mancati alcuni baci. A creare qualche incertezza è però la precedente relazione di Rosanna con Giuseppe Molonia, amico di Alessio.

Questo legame passato ha portato il cavaliere a nutrire dei dubbi, non vuole ferire i sentimenti di Giuseppe. Rosanna, dal canto suo, lo invita a chiarire definitivamente la questione, sottolineando di essere molto interessata a proseguire la conoscenza. Tradotto: il passato è passato, ora tocca decidere.

Edoardo tra Paola, Sabrina e... un numero mancato

Nel frattempo, Edoardo continua a destreggiarsi tra più frequentazioni. Oltre a Paola, ha iniziato a conoscere anche Sabrina e, come se non bastasse, ha chiesto il numero anche a Lucia Marino, che però ha rifiutato. Tentare non nuoce, ma accumulare sì. La situazione si complica: Sabrina vorrebbe interrompere la frequentazione, mentre Paola si è detta delusa dall'eccessiva intraprendenza del cavaliere. Edoardo, insomma, sembra aver aperto troppi fronti contemporaneamente.

Edoardo Nestori

Gemma Galgani e l'eterna infatuazione per Mario

Come di consueto, si arriva al segmento dedicato a Gemma Galgani e alla sua persistente infatuazione per Mario Lenti. La dama piemontese è uscita con Mauro, ma non ha mostrato particolare coinvolgimento. Quando lui è arrivato fino a Torino per incontrarla, Gemma ha fatto un passo indietro.

In studio, gli opinionisti rimproverano Gemma di rincorrere ancora Mario, che - come sottolineato da Maria De Filippi - non ha mai dimostrato un reale interesse nei suoi confronti: "Mario non ti vuole e non ti ha mai voluto. Mauro mi sembra un signore molto gradevole, educato, attento alla tua presenza. Ti vedo sempre scaldarti su Mario che su di te se ne frega", ha detto la conduttrice a Gemma, un classico che il pubblico conosce ormai a memoria.

Mauro, dal canto suo, ha compreso lo stato d'animo di Gemma e si è detto disposto ad aspettarla. La sua gentilezza e il suo atteggiamento vengono apprezzati anche dalla conduttrice, che si rivolge direttamente alla dama consigliandole: "Secondo me tu dovresti provare ad accoglierlo". Un invito chiaro, anche se - conoscendo Gemma - non è detto che basti.