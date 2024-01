Uomini e donne: Ernesto Russo lascia il programma, Roberta non si fida di Alessandro e il ritorno di Gemma

Uomini e Donne del 25 gennaio è iniziato con il Trono Classico e l'addio di Ernesto Russo, il quale ha deciso di lasciare il programma dopo aver tentato di conquistare il cuore di Ida Platano. Nel Trono Over, Roberta ha rimproverato ad Alessandro il suo comportamento nei confronti di lei e di Cristina, sottolineando la sua mancanza di fiducia nei confronti del cavaliere.

Trono Classico: L'addio di Ernesto

Ernesto ha abbandonato il Trono di Ida durante l'ultima puntata del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Il cavaliere ha annunciato la sua decisione di interrompere il percorso con la tronista, citando diversi motivi.

Il cavaliere ha principalmente menzionato la mancanza di empatia da parte di Ida e un crescente distacco che ha avvertito durante il loro percorso, il quale ha influenzato negativamente il suo spirito.

Gianni Sperti, opinionista del programma, ha risposto alle affermazioni di Ernesto suggerendo che il contesto del programma fosse chiaro sin dall'inizio e che il cavaliere avrebbe dovuto considerare meglio la sua decisione prima di scendere per Ida Platano.

Nonostante gli sforzi delle altre dame del Trono Over per convincerlo a restare, Ernesto ha mantenuto la sua decisione e ha lasciato lo studio di Maria De Filippi. Sorprendentemente, Ida non ha cercato di trattenerlo, riconoscendo che qualcosa era effettivamente cambiato tra loro.

Uomini e Donne: Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza ancora al centro dello studio e delle polemiche

Trono Over: Il ritorno di Gemma

Dopo un periodo di silenzio, Gemma Galgani è tornata al centro studio del dating show portando con sé delle novità e delle tensioni. Accanto a lei c'era Gabriella, entrambe coinvolte nella conoscenza di Orfeo, il cavaliere che ha suscitato contrasti tra le due dame.

Maria De Filippi ha interrogato Orfeo, il quale ha dichiarato apertamente di voler conoscere diverse dame senza dare l'esclusiva a nessuna, ma ammettendo un interesse particolare per Barbara, nonostante il timore di un rifiuto.

Barbara, inizialmente titubante a causa della differenza d'età con Orfeo, alla fine ha deciso di dargli una possibilità, anche se solo per una cena non impegnativa. Orfeo ha quindi interrotto la conoscenza con Gemma e Gabriella, concentrandosi solo su Barbara.

Le critiche ad Alessandro Vicinanza

Successivamente, Cristina Tenuta ha espresso la sua delusione nei confronti di Alessandro Vicinanza, scatenando una serie di reazioni e critiche nei confronti del cavaliere. Alessandro ha risposto alle accuse di Cristina, ma è stato, come in passato, aspramente rimproverato da Maria De Filippi per le sue parole poco misurate e il suo comportamento errato.

Anche Ida Platano è intervenuta nella discussione, mentre Cristina ha ribadito la sua convinzione che Alessandro l'abbia usata e ha ipotizzato che potrebbe ancora essere innamorato di Ida. Renata ha aggiunto ulteriori dettagli, rivelando l'interesse di Alessandro per Roberta Di Padua durante un ballo.

Alessandro ha confermato il racconto di Renata, ma ha chiarito di non avere intenzione di avvicinarsi a Roberta per non ferirla. Tuttavia, Roberta ha dichiarato di non fidarsi più di lui: "Alessandro, ormai non si capisce cosa dici, non ti credo più".