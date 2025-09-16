Uomini e Donne, prime puntate dedicate a Temptation Island: ecco quando vedremo il nuovo tronista Rosario

Ieri sera Canale 5 ha trasmesso il primo degli speciali dedicati a Temptation Island, sulla scia del grande successo ottenuto dal docu-reality durante l'estate. Tuttavia, secondo le anticipazioni riportate da Davide Maggio, il viaggio nei sentimenti non è affatto concluso: le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne saranno infatti incentrate proprio sulle coppie che hanno preso parte al programma condotto da Filippo Bisciglia.

Le prime puntate di Uomini e Donne dedicate a Temptation Island

Le riprese del dating show di Maria De Filippi sono iniziate già da qualche settimana. Dopo la registrazione di ieri, oggi negli studi Titanus Elios di Roma verrà presentato ufficialmente il terzo tronista: si tratta di Rosario Guglielmi, che andrà a sedersi accanto a Flavio Ubirti e Cristiana Anania, i due volti scelti come protagonisti del trono classico.

Critiche allo speciale: cosa non è piaciuto ai telespettatori

La puntata speciale di Temptation Island trasmessa ieri sera, pur premiata dagli ascolti, non ha pienamente convinto il pubblico. Molti spettatori si aspettavano confronti diretti tra le coppie. In realtà, i contenuti extra si sono rivelati per lo più brevi messaggi e video inviati tramite smartphone dai protagonisti. Un escamotage che ha lasciato l'amaro in bocca a chi sperava in nuovi faccia a faccia carichi di tensione emotiva, vero marchio di fabbrica del format.

Rosario Guglielmi è il terzo tronista

Le coppie del reality tornano in studio per i confronti

La decisione di riportare le coppie di Temptation nello studio di Uomini e Donne appare dunque come una risposta alle critiche piovute sui social nelle ultime ore. Nelle prime registrazioni del talk dei sentimenti ci sarà spazio per i protagonisti del docu-reality, che torneranno a confrontarsi davanti a Maria De Filippi. Non è escluso che, oltre alle sette coppie, possano essere invitati anche alcune single e tentatori che hanno avuto un ruolo centrale nelle dinamiche estive.

Questa decisione potrebbe far slittare la messa in onda delle puntate già registrate. Tuttavia, Flavio e Cristiana dovrebbero comunque essere presentati subito ufficialmente al pubblico televisivo, mentre per Rosario Guglielmi l'ingresso in trasmissione sarà rimandato a dopo la parentesi interamente dedicata a Temptation Island.