Uomini e Donne sbarca in prima serata? Maria De Filippi sfida Milly Carlucci con la scelta di Gianmarco

Secondo alcune indiscrezioni Maria De Filippi porta Uomini e Donne in prima serata con la scelta di Gianmarco. Una decisione che sa di sperimentazione per il futuro.

Venerdì 30 maggio si chiude ufficialmente la stagione di Uomini e Donne. Come da tradizione, l'ultimo atto del dating show di Maria De Filippi sarà dedicato al Trono Classico e, in particolare, alla tanto attesa scelta di Gianmarco Steri.

Un percorso singolare, quello di Gianmarco: prima corteggiatore (fu la non scelta di Martina De Ioannon), poi protagonista assoluto del trono più ambito di Canale 5. E proprio nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione, riportata da Giuseppe Candela su Dagospia: la puntata della scelta andrà in onda in prima serata, in una mossa inedita per il programma di Maria De Filippi.

Prime time inaspettato: sfida diretta

Se il rumor venisse confermato, Maria De Filippi si ritroverebbe a sfidare Milly Carlucci e il suo Sognando... Ballando con le stelle, lo spin-off di Ballando con le Stelle. in onda su Rai 1. Il talent show, tuttavia, non ha brillato in termini di ascolti, complici anche una serie di sfortunate coincidenze.

Milly Carlucci

La seconda puntata è stata trasmessa in un orario inconsueto, subito dopo il match tra Jannik Sinner e Tommy Paul, mentre la terza è stata penalizzata dalla concorrenza degli anticipi dell'ultima giornata di Serie A, che ha visto il Napoli conquistare lo scudetto. Ora, il quarto e ultimo atto dello show di Rai 1 rischia di scontrarsi con uno dei format di punta di Canale 5, pronto al debutto in prima serata.

Cristina e Nadia: chi sarà la scelta?

La puntata serale di Uomini e Donne sarà incentrata su un momento attesissimo: la scelta finale di Gianmarco, diviso tra le due corteggiatrici Cristina e Nadia. Una decisione in realtà già presa - la puntata è stata registrata da diversi giorni - ma che il pubblico potrà vivere con tutta l'emozione di un vero appuntamento speciale.

Nel frattempo, Milly Carlucci cercherà di contrastare il colosso di Maria con una rosa di ospiti di grande richiamo: Federica Pellegrini, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Massimiliano Ossini, Tommaso Marini, Francesco Paolantoni e Gabriel Garko.

Una mossa strategica per Canale 5?

La promozione in prima serata per Uomini e Donne ha il sapore della sperimentazione, in un periodo in cui Canale 5 sta registrando un preoccupante calo di ascolti. Portare uno dei programmi simbolo della rete in prime time potrebbe rappresentare una mossa strategica, una sorta di test da parte dei vertici di Cologno Monzese per rilanciare l'offerta televisiva serale.