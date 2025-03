Amici, che fenomeno: dopo 24 anni Maria De Filippi è sempre Regina del sabato sera

24 edizioni in 24 anni e non sentirle. Mai. Sabato scorso il serale di Amici di Maria è tornato su Canale5 con numeri Auditel addirittura superiori a quelli dell'anno precedente, ribadendo la forza di un programma che dopo quasi 1/4 di secolo non conosce cali, disinteresse, continuando a sfornare talenti canori e a calamitare nuove generazioni di telespettatori.

Nascita di un classico tv

La locandina di Amici di Maria De Filippi

Ideato da Maria De Filippi nel settembre del 2001 con il nome Saranno Famosi, all'epoca condotto su Italia1 da Daniele Bossari e Marco Liorni, Amici è planato su Canale5 nel 2002, cambiando definitivamente nome nel 2003. All'epoca la scuola obbligava tutti i ragazzi a saper far tutto. Cantare, ballare, recitare. Con il tempo la parte recitativa è sempre più stata ridotta, fino a scomparire nel 2010, quando in gara sono rimasti ballerini e cantanti.

Nel frattempo Amici esplode da un punto di vista discografico dopo anni di nulla, sbancando Sanremo e le classifiche di vendita. Nel 2009 Marco Carta vince il Festival, seguito 12 mesi dopo da Valerio Scanu e nel 2012 da Emma Marrone, ma da Amici escono anche cantanti come Enrico Nigiotti, Pierdavide Carone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Alessio Bernabei, Deborah Iuvato, i The Kolors, Briga, Elodie, Irama, Biondo, Gaia, Sangiovanni, Alex Wyse, Angelina Mango un anno fa in trionfo all'Ariston e la più recente Sarah Toscano, senza dimenticare la quantità di ballerini poi spalmati in tutti i programmi nazionali Rai e Mediaset in qualsiasi corpo di ballo di qualunque trasmissione.

Una pro loco chiamata scuola

Una pro loco, più che un programma tv, con Maria De Filippi a plasmare giovani indirizzandoli verso carriere più o meno fortunate. Numeri alla mano sono chiaramente molti di più gli ex di Amici finiti nel dimenticatoi, ma sono tanti quelli che ce l'hanno fatta, grazie ad una formazione artistica che dura quanto una gravidanza, ovvero nove mesi, quotidianamente, da settembre a maggio, con professionisti chiamati ad insegnare e telecamere pronte a carpire cadute eventuali, crescite personali, litigi, nuovi amori, polemiche e chi più ne ha più ne metta, tra protagonismi ed eccessi che coinvolgono tanto gli alunni quanto i ben più maturi coach. Tra day time e pomeridiano della domenica Maria De Filippi semina da settembre a marzo, per poi iniziare a raccogliere in prima serata con l'arrivo del serale primaverile. Che anche nel 2025 ha sbancato.

Per l'occasione la conduttrice ha rinnovato la giuria ingaggiando Amadeus, per 5 anni reuccio del Festival di Sanremo ora approdato su Nove. Un ex amatissimo volto Rai che torna a Mediaset come "ospite" dopo l'ultima poco felice esperienza del 2008, affiancato per l'occasione dal riconfermato prezzemolino Cristiano Malgioglio e dall'ex ballerina professionista Elena D'Amario, all'interno di uno show da tempo non più in diretta che continua a fare leva sugli infantili sketch che coinvolgono i sei professori, ovvero Rudy Zerby e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Amici e il puntuale ripetersi che funziona

Da un punto di vista puramente televisivo il serale di Amici di Maria fatica a rinnovarsi, sembrando sempre la medesima copia dell'anno precedente, prova dopo prova, se non fosse per quei cantanti e quei ballerini che ogni anno aggiungono talento eventuale, sfumature differenti, con schiere di fan nei sei mesi precedenti abbondantemente alimentati e ora affamati di successo finale, tanto da seguire in massa un serale che eliminazione dopo eliminazione finirà per incoronare il vincitore di stagione. Uno show musicale che dà contemporaneamente risalto al canto e al ballo, un unicum televisivo che non a caso in quasi 25 anni è diventato imprescindibile appuntamento.

Il riconfermato successo Auditel

Non a caso anche il serale di Amici 2025 è partito fortissimo, con 4.019.000 telespettatori e il 27,85% di share. Battuto il debutto dell'anno scorso, quando ci si fermò ai 3.768.000 telespettatori con share al 26,68%. Negli ultimi 20 anni solo due volte lo share medio della prima puntata del serale è sceso sotto il 20%, ovvero nel 2011 (19,32%) e nel 2020 (19,82%), mentre il picco storico si è avuto il 18 marzo del 2021, ad un anno dall'esplosione del Covid-19, con oltre 6 milioni di telespettatori e share al 28,73%.

E se Tu Si Que Vales comincia a dare i primi segni di cedimento, con la concorrenza di Ballando con le Stelle spesso in grado di vincere la sfida diretta del sabato sera, qualsiasi competitor Rai cade dinanzi ad Amici di Maria. Ultimo Carlo Conti con le sue esilaranti showgirl over 50 di Ne vedremo delle Belle, chiamate a ballare e a cantare contro i potenziali nipotini di Canale5, trionfatori annunciati di una sfida che ogni anno finisce ancor prima di iniziare.