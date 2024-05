Uomini e donne: Pierpaolo Siano su Ida e Mario “Chi si somiglia si piglia, quindi…..”

Pierpaolo Siano è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne dove è arrivato per corteggiare Ida Platano. Nonostante i suoi tentativi, la sua avventura nel programma di Maria De Filippi si è conclusa con un nulla di fatto.

Riflessioni sul percorso a Uomini e Donne

Dopo aver ospitato Ernesto Russo, che ha parlato delle segnalazioni che lo hanno costretto a lasciare il programma, anche Pierpaolo Siano è stato ospite di Casa Lollo, il format ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni. L'ex corteggiatore, nella registrazione andata in onda la scorsa settimana ha deciso di abbandonare il programma, deluso dal fatto che Ida Platano lo avesse equiparato a Mario Cusitore, l'altro corteggiatore della tronista.

Durante l'intervista Pierpaolo ha voluto spiegare il contesto e le motivazioni dietro la frase controversa che ha pronunciato prima di lasciare il programma. L'ex corteggiatore rivolgendosi a Ida disse: "Impara a fare la donna, sono sette anni che fai questo teatrino, impara a fare la femmina".

Pierpaolo Siano ha corteggiato Ida Platano

"Quella frase che ho detto è una frase che può racchiudere molte spiegazioni. Diciamo che il percorso che ho fatto durante questi mesi è stato abbastanza lineare e trasparente. Poi nelle ultime puntate ho iniziato a vedere delle cose che non mi sono andate giù - ha spiegato Pierpaolo - Dopo aver visto queste cose ho racchiuso tutti i pensieri che avevo e nell'arrabbiatura generale ho detto quella frase. Ovviamente senza voler offendere le donne in generale, però è una frase che stava a dire che mi aspettavo una prova di maturità maggiore da parte sua nei miei confronti".

Pierpaolo ha sottolineato l'importanza della maturità e del rispetto reciproco in una relazione, lamentando la mancanza di questi elementi nella condotta di Ida Platano durante le ultime puntate.

"Io sono stato onesto tutto il percorso, dall'inizio alla fine. Nella parte finale ci sono state delle cose che non mi sono andate giù e non le ho proprio tollerate. Scendere l'ultima puntata e sentirmi dire da lei frasi che forse erano già premeditate. Io l'ho anticipata e ovviamente una persona così non la volevo più accanto a me. Per quello che ho visto una persona deve essere di carattere ma nelle ultime settimane ho visto una persona diversa."

Pierpaolo Siano a Uomini e donne

Considerazioni su Mario e le dinamiche del programma

Pierpaolo ha concluso ribadendo la sua onestà lungo tutto il percorso e il disappunto nel vedere un cambiamento negativo nel comportamento della partner nelle ultime settimane, percependo le sue giustificazioni come pretesti per continuare a cercare conferme da Mario Cusitore: "Poi lei sosteneva che doveva conoscermi di più, non mi aveva capito. Per quanto mi riguarda erano solo scuse per continuare ad andare avanti e cercare un'ulteriore certezza nei confronti dell'altra persona, non so se ho reso l'idea".

Nella parte finale dell'intervista, l'ex corteggiatore ha espresso ulteriori riflessioni sul suo percorso a Uomini e Donne, affrontando le dinamiche complesse della sua esperienza nel programma. Ha sottolineato come Ida Platano abbia avuto diverse opportunità di fare una scelta definitiva tra i suoi corteggiatori, inclusi lui e Mario, due persone completamente opposte. Pierpaolo si è sempre chiesto come fosse possibile che la tronista fosse attratta sia da lui che da Mario, visto le loro differenze. Questo lo ha portato a dubitare della genuinità delle sue intenzioni.

Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano

"Dire che è stata sfortunata è una frase di circostanza: lei sapeva come eravamo fatti perché ci ha tenuti lì fino alla fine. Aveva due scelte differenti e poteva scegliere, a quel punto io avrei scelto lui dopo aver cercato di perdonarlo così tante volte", ha affermato, criticando il punto di vista espresso dalla stessa Ida nel momento dell'addio al programma.

Ida Platano: il suo trono non ha avuto un lieto fine

Riflettendo ulteriormente, Pierpaolo ha ammesso che forse avrebbe potuto agire in modo più subdolo "come Mario", ma ha preferito essere più trasparente. Ha riconosciuto che le vere intenzioni della tronista rimarranno un mistero e che, con l'arrivo dell'estate, potrebbe dimenticarsi dell'intera vicenda, così come della frase controversa che lui ha pronunciato

"Non non sapremo mai con certezza Ida cosa cercava. L'estate è lunga, è un attimo che ci si dimentica di tutto. Anche la mia frase può essere dimenticata. Potrebbero anche risentirsi, alla fine 'chi si somiglia si piglia'. Non per fare critica però il detto è vero", con quest'ultima frecciatina Pierpaolo Siano ha concluso la sua intervista.