Maura Vitali di Uomini e Donne conferma la rottura con Gianluca Rocchetti: “Eravamo incompatibili”

Nuova storia d'amore che finisce in questa estate del 2024, due protagonisti del Trono Over del programma di Maria De Filippi si sono detti addio dopo aver lasciato il dating show ad aprile

Anche la storia d'amore tra Maura Vitali e Gianluca Rocchetti è giunta al capolinea. I due si erano conosciuti nel corso di questa stagione di Uomini e donne, ad aprile avevano deciso di lasciare insieme il programma, ma in questi mesi hanno scoperto che i loro caratteri sono incompatibili e si sono detti addio.

Maura conferma la fine della relazione con Gianluca

L'ex dama nelle ultime ore ha rilasciato un'intervista a Casa Lollo dove ha confermato la fine della sua storia d'amore. Nei giorni scorsi ad Amedeo Venza era arrivata una segnalazione molto specifica, accusava Maura di essersi lasciata perché non aveva superato i provini per andare a Temptation Island. Per questo motivo la Vitali ha voluto chiarire i motivi della rottura rispondendo alle domande di Lorenzo Pugnaloni.

"Tra me e Gianluca c'è stata un'incompatibilità di carattere. La distanza, anche se per me andava bene, è stata un altro fattore. Ognuno ha la sua vita: io ho due figli, e ci vedevamo ogni quindici giorni o tre settimane" ha esordito l'ex dama "Lui è venuto spesso a Brindisi, io sono andata una volta a Roma, siamo stati anche a trovare Ida a Terracina. Non mi pace fare annunci e far scoppiare polveroni. Per me, l'unica spiegazione è l'incompatibilità di carattere."

Maura e Gianluca nel giorno in cui hanno lasciato il programma

Molti hanno ipotizzato che la donna avrebbe già contattato la redazione del dating show per informarli di essere tornata single, lei ha replicato che per il momento vuole concentrarsi sull'estate, ma non ha escluso un suo ritorno nel programma di Maria De Filippi "Con l'esperienza di questi pochi mesi, tornerei a 'Uomini e Donne' più sicura".

Maura ha raccontato di non avere rimpianti riguardo il suo percorso nel talk show dei sentimenti: "Rifarei tutto quello che ho fatto. Ho vissuto emozioni e sensazioni che rifarei. Siamo adulti, e se due persone non sono compatibili, non si va da nessuna parte. Il programma non mi ha dato abbastanza spazio per capire il suo carattere, volevo conoscerlo fuori. Ho seguito il cuore e non la testa."

La dama ha inoltre commentato il trono di Ida Platano, dicendo: "Da casa le emozioni possono sembrare diverse. Con Mario Cusitore non c'era una storia che poteva andare avanti. Vedevo Ida meglio con Pierpaolo Siano, poiché lo speaker radiofonico ha un carattere forte e necessita di qualcuno che gli tenga testa. Lei è forte, ma si lascia prendere dalle emozioni".

Dopo aver capito che con Gianluca era incompatibile, Maura ha deciso di bloccarlo. "A settembre ci penseremo. La vita è adesso. Per ora voglio organizzare un viaggio con i miei figli e godermi ogni giorno." Con queste parole, Maura Vitali mette fine alle speculazioni e guarda avanti, pronta a nuove avventure personali e professionali