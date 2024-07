Gemma Galgani: Pronta a lasciare Uomini e Donne per Pietro Del Pozzo? Le ultime indiscrezioni

Secondo alcuni rumors, la storica protagonista del programma di Maria De Filippi potrebbe lasciare il dating show per frequentare l'ultimo cavaliere sceso sul parterre per conoscerla.

Uomini e Donne è in pausa. Il dating show, come tutti i programmi, tornerà a settembre, ma forse senza una delle dame storiche della trasmissione. Parliamo di Gemma Galgani, uno dei personaggi più amati del Trono Over. Nell'ultima parte dell'edizione terminata a maggio, Gemma ha conosciuto Pietro Del Pozzo, e i due si starebbero ancora frequentando.

Gemma Galgani e Pietro Del Pozzo: Continua il loro rapporto al di fuori di Uomini e Donne

Nel corso di un'intervista al magazine ufficiale del programma, il cavaliere, 66 anni, residente a Portofino e attivo nel campo immobiliare, ha chiarito la natura dei suoi rapporti con la dama: "Io e Gemma ci sentiamo costantemente e andrò presto a Torino. Non sono riuscito fino ad ora per via del lavoro e altre vicissitudini. Poi magari inviterò lei un paio di volte qui a Sestri e nei dintorni. Ci messaggiamo e stiamo mantenendo vivi i rapporti".

Lorenzo Pugnaloni ha chiarito cosa succederà se i due protagonisti del Trono Over dovessero continuare a frequentarsi nelle prossime settimane. "Gemma non tornerà a settembre? È ancora tutto da vedere. Sta di fatto che la dama sta continuando a conoscere Pietro, l'ultimo cavaliere arrivato per lei nella stagione scorsa - ha scritto il giornalista su Instagram - Ovviamente, qualora tra i due scattasse una relazione, dovranno viverla al di fuori del programma. Ma non è detto, perciò nessuna conferma 'ufficiale'".

Pietro Del Pozzo sta frequentando Gemma

La situazione è molto fluida e in tanti non credono che la dama, a cui intrigava molto Orfeo, rinuncerà così facilmente al parterre del dating show. È da considerare che il lavoro di Pietro in estate si intensifica e i due avranno poche occasioni per vedersi. Come ha raccontato al magazine: "La mia estate sarà all'insegna del lavoro perché è il periodo in cui nella mia zona si lavora di più".

Il cavaliere, inoltre, ha in programma di andare a trovare la figlia in Francia, più precisamente a Tolosa. Pietro potrebbe anche recarsi in Albania, Germania e Spagna per lavoro. Il tempo per incontrare Gemma Galgani è limitato, ma magari i due, se Maria De Filippi lo consentirà, potranno decidere di approfondire la loro frequentazione a settembre, all'interno di Uomini e Donne.