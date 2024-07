Temptation Island: Ex tronista attacca Carlo Marini: Ecco cosa non mi piace di lui, mi fa venire i brividi"

Stasera, 18 luglio, andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Tra i protagonisti della serata ci sarà Carlo Marini, il tentatore di Martina, arrivata nel programma insieme a Raul, il suo fidanzato che, nella clip di presentazione, ha definito estremamente geloso. Nelle ultime ore, Carlo è stato criticato da un personaggio televisivo che lo conosce molto bene: l'ex tronista Manuela Carriero.

Prima di approdare a Temptation Island, Carlo Marini ha partecipato al programma televisivo Uomini e Donne, cercando di conquistare proprio Manuela. Quest'ultima, intervistata da Fanpage, ha parlato del tentatore in termini poco lusinghieri. "Devo essere sincera, anche a Temptation Island sto vedendo dei suoi atteggiamenti che non mi piacciono", ha dichiarato.

Manuela Carrera parla del comportamento di Carlo

"Li avevo già notati a Uomini e Donne, però credevo che in quel caso fosse colpa del contesto, che leggendo i commenti si sentisse attaccato", ha aggiunto. "Ho avuto un'infanzia difficile e ho la tendenza a cercare di comprendere e giustificare alcuni comportamenti, ma mi sono resa conto che è sbagliatissimo. Se una persona si comporta male, si comporta male e basta."

"Ha un atteggiamento da primadonna, vuole attenzione", ha spiegato l'ex tronista. "Ci sono state due o tre uscite che non mi sono piaciute. Ad esempio, quando Martina gli ha chiesto: 'Mi fai un caffè?' e lui ha risposto in malo modo: 'No, se me l'avessi chiesto per favore magari lo avrei fatto'. Te lo giuro, ho avuto i brividi. È stato veramente esagerato. Martina si era rivolta a lui in modo amichevole, è stato davvero eccessivo. Lui stuzzica, butta la pietra e nasconde la mano."

Manuela Carriero

Manuela Carriero è sicura che all'imprenditore di 28 anni originario di Porto San Giorgio non interessi veramente Martina. Secondo lei, Carlo Marini aspira a fare il grande passo, completando il cerchio che, da corteggiatore a tentatore, lo porterebbe infine a sedere sul Trono di Uomini e Donne nella prossima stagione del programma.