Uomini e donne oggi non va in onda: ecco perchè e cosa vedremo al suo posto

Oggi 22 marzo Uomini e donne non andrà in onda: ecco perchè e come è stato sostituito il dating show di Canale 5

Oggi 22 marzo Uomini e donne non andrà in onda. Il popolare programma di Maria de Filippi, che viene trasmesso dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio di Canale 5 cede il suo spazio ad uno speciale dedicato ad Amici 23, alla vigilia dell'inizio del serale del talent show.

Uomini e donne sostituito dallo speciale su Amici 23

Domani 23 marzo in prima serata su Canale 5 inizia la fase finale di Amici 23, la prima puntata del Serale, in onda sempre su Canale 5, è stata registrata ieri. Qui trovate le anticipazioni, l'articolo contiene spoiler sugli alunni eliminati e quelli al ballottaggio.

Alla vigilia dell'evento, Canale 5 manderà nella fascia occupata da Uomini e donne uno speciale dedicato ad Amici 23, dove, probabilmente, i quindici alunni arrivati in finale racconteranno il loro percorso nella scuola del talent show. Spazio quindi ai ballerini e ai cantanti che da domani vedremo concorrere per la vittoria finale.

Uomini e donne: Gemma discute con Tina e Ida Platano, Daniele porta in esterna Gaia

Subito dopo, andrà in onda il consueto daytime dedicato ad Amici. In settimana abbiamo visto che i professori stanno lanciando i primi guanti di sfida che hanno segnato anche una discussione tra Nicholas e Giuseppe. Il primo non ha gradito i toni con cui Giuseppe, il suo miglior amico nella scuola, ha parlato della sfida. I termini usati dal latinista "Gli faccio fare una figura di mer.a" non sono andati giù all'allievo di Emanuel Lo.

La scelta di Brando

Slitta così Uomini e donne, che tornerà con la regolare programmazione lunedì 25 marzo, la decisione di Canale 5 sposta di un giorno la puntata dedicata alla scelta di Brando, che andrà in onda martedì prossimo. Il tronista, dopo aver deciso di rinviare la sua decisione, nonostante fosse tutto pronto, annuncerà con chi tra Raffaella e Beatriz, le sue corteggiatrici, lascerà il dating show.