Amici 23: Guanto di sfida di Raimondo Todaro, Giovanni su Nicholas 'Gli faremo fare una figura di mer*a'

Guanti di sfida reciproci tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo con protagonisti Giovanni e Nicholas. Nel daytime di Amici 23 del 20 marzo abbiamo assistito ad un litigio tra i due ballerini, che fino a poche ore prima si consideravano grandi amici.

Raimondo Todaro sfida Nicholas

Mancano poche ore alle prime registrazioni del serale, che verrà trasmesso sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5. Dopo il guanto di sfida di Lorella Cuccarini a Lil Jolie. Oggi Raimondo Todaro ha lanciato il guanto di sfida a Nicholas e Emanuel Lo ha sfidato Giovanni.

Il primo guanto di sfida: Flamenco

Per Nicholas e Giovanni, quindi, si tratta di una doppia sfida. Il primo guanto di sfida è arrivato da Raimondo Todaro, destinatario Nicholas. "Hai affrontato tantissimi compiti durante l'anno quindi dovresti essere pronto a tutto e nulla dovrebbe spaventarti - ha scritto Todaro al suo ex allievo - Tu e Giovanni venite da due mondi completamente diversi ho pensato ad uno stile che non appartiene a nessuno di voi, ossia il flamenco"

Raimondo Todaro ha continuato dicendo che Giovanni ha molto più carisma e padronanza e controllo del corpo e per questo vincerà la sfida. "Hai voluto il serale a tutti i costi, ora ci sei! Non c'è più tempo per le chiacchiere, bisogna vedere i fatti , ha concluso il professore, dimostrando che la scelta di Nicholas di cambiare squadra ancora non l'ha metabolizzata.

Nicholas e Emanuel Lo hanno accettato la sfida, anche se hanno voluto sottolineare che il flamenco è un'impostazione latina "Non può scrivere che è uno stile che non appartiene a nessuno dei due".

Emanuel Lo Sfida Giovanni: Partnering

Il secondo guanto di sfida è stato lanciato da Emanuel Lo. Il coreografo nella lettera indirizzata a Giovanni ha scritto: "Sei un ballerino ma non ho mai riconosciuto in te un danzatore già pronto e completo. Hai un bel fisico ma per ora il tuo aspetto è molto più forte della tua danza. Oggi ti confronterai con Nicholas, un ballerino che è riuscito, in questo percorso, a migliorare e soprattutto a far capire delle parti di sé pronte per essere lavorate.

"Mi riferisco ad esempio al suo modo di entrare in contatto con la partner, fluido, dinamico e controllato - ha continuato Emanuel Lo - Questo guanto di sfida sarà proprio sulla base del partnering, ci sarà bisogno di controllo, interazione, ascolto, rispetto e tenuta".

Le parole di Giovanni e la reazione di Nicholas

Raimondo Todaro, parlando con Giovanni gli ha detto di accettare la sfida: "Lo sfidiamo a casa sua, nella sua terra. Anche se perdiamo gli abbiamo fatto fare una figuraccia lo stesso. Li dobbiamo fare cag.re sotto nel loro stile", ha detto il coreografo.

Giovanni ha replicato: "Gli facciamo capire che quello che lui ha fatto in due anni può essere fatto presentabile anche in una settimana". Trascinato dalle parole di Raimondo, Giovanni ha esagerato, dicendo che vorrebbe far fare al suo migliore amico una figura di mer.a.

Nicholas, quando ha visto il filmato con le parole di Giovanni è rimasto deluso dal comportamento del suo amico: "è stata una cosa pessima", ha detto il ballerino di Emanuel Lo. "La sfida si deve affrontare con cazzimma. Ho detto ti faccio fare una figura di mer.a, ma solo per la competizione, magari la farò io nel tuo guanto di sfida ma non è che per questa cosa non ci parlialmo più", ha replicato Giovanni.

Il comportamento di Giovanni ha deluso anche Gaia, allieva di Raimondo Todaro. "Il tono con cui lo hai detto è stato brutto, Non me l'aspettavo da te" ha detto al suo compagno di squadra.