Uomini e donne: Gemma discute con Tina e Ida Platano, Daniele porta in esterna Gaia

La puntata di Uomini e Donne del 21 marzo è stata contrassegnata da tensioni e colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda Gemma Galgani al centro delle attenzioni insieme a Claudio. Nel Trono Classico, Daniele è andato in esterna con Gaia ed ha eliminato una corteggiatrice.

Uomini e donne: Gemma e Claudio

Al centro dello studio ci sono Gemma e Claudio, la dama ha confermato che vuole continuare a frequentare il cavaliere, nonostante questa premessa, Tina Cipollari ha attaccato Gemma sostenendo che non è davvero convinta di voler uscire con Claudio.

Sia Gianni Sperti che Tina credono che Claudio non sembra interessare veramente a Gemma e che lei voglia solo prolungare la situazione "Allungando il brodo". La dama, al contrario, assicura che ha intenzione di proseguire la conoscenza, superando i dubbi espressi sul lato estetico di Claudio.

Le critiche di Gemma, e le osservazioni degli opinionisti, hanno convinto il cavaliere a prendere una drastica decisione: abbandonare la frequentazione con Gemma, nonostante tra i due ci sia stato anche un bacio. La Galgani, a sua volta, accusa Claudio di voler passare per vittima. Al contrario, gli opinionisti apprezzano la decisione del cavaliere dettata da una presa di coscienza sincera sul rapporto con Gemma.

Ida Platano, legata a Gemma da un rapporto di grande amicizia, ha rimproverato la dama che, secondo il suo parere, non ha rassicurato Claudio che evidentemente ha percepito che qualcosa non andava tra loro.

Mario esce con due dame

Mario, uno dei protagonisti del Trono Over, ha avuto modo di incontrare due nuove dame: Milena e Desireé. Il cavaliere ha cenato con Milena, mentre Desireé è scesa sul parterre appositamente per conoscerlo. Mario per il momento continuerà ad uscire con entrambe, mentre ha mandato a casa Elvira, un'altra dama arrivata negli studi per conoscerlo.

Angelo e Tiziana

Angelo si è presentato in studio con un mazzo di fiori per Tiziana, oggi è il compleanno della dama. La loro frequentazione sta procedendo bene, nonostante i dubbi di Gianni e Tina. I due opinionisti non hanno fiducia nella dama, sono ancora convinti che lei non sia realmente interessata a Angelo.

Trono Classico: Daniele Paudice

Daniele Paudice è andato di nuovo in esterna con Gaia e, per la prima volta con Krystiana. Nella clip con Gaia si è visto che il tronista e la corteggiatrice hanno parlato di famiglia e figli. Il tronista ha detto che le impressioni sull'appuntamento sono positive. Daniele ha sentito che Gaia è una persona vera.

L'esterna con Krystiana è stata basata su una seduta di stretching, ma dopo il ballo tra Gaia e Daniele, il tronista ha deciso di eliminare Krystiana che aveva detto che Daniele non era il suo prototipo di uomo.

Ida Platano

Subito dopo si passa al Trono Classico di Ida Platano. Mario e Pierpaolo e la tronista sono ancora ai ferri corti, i due corteggiatori sono ancora offesi con Ida per le discussioni di ieri e non l'hanno invitata a ballare.