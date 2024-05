Uomini e Donne, Daniele e Gaia: “Vogliamo viverci giorno dopo giorno”. Lei racconta il suo amore tossico

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi 25 maggio, Daniele Paudice e Gaia Gigli si sono accomodati nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare le loro prime sensazioni dopo la fine di Uomini e donne. Durante l'intervista i due hanno ricevuto anche una gradevole sorpresa da parte di Ida Platano, la tronista che, purtroppo, non ha avuto il lieto fine nel dating show di Maria De Filippi.

Gaia e Daniele dopo Uomini e donne

La scelta del tronista è stata registrata lo scorso 6 maggio, ma la puntata è stata mandata in onda solo giovedì scorso, quando gli spettatori di Canale 5 hanno visto Daniele uscire dal programma con Gaia, preferita a Marika, l'altra corteggiatrice rimasta sul parterre di Uomini e donne, che anche quest'anno ha toccato picchi di share molto alti, l'ultima puntata è stata vista dal 24,6% del pubblico incollato davanti ai televisori.

Daniele sul trono di Uomini e donne

Daniele è di Napoli, Gaia è di Milano, per questo stanno vivendo questa prima fase "da pendolari, qualche volta scendo io, altre volte sale lui. A seconda degli impegni", ha spiegato Gaia, rispondendo a una domanda di Silvia Toffanin. Daniele ha raccontato che ora, senza le telecamere, si sentono più liberi "Anche Gaia è più rilassata" ha affermato, aggiungendo che la ragazza ora non soffre più la pressione della competizione ed è molto più tranquilla.

"Vogliamo viverci giorno dopo giorno", hanno sottolineato i due ragazzi aggiungendo che si stanno conoscendo "ma piano, senza fretta". Gaia non ha mai creduto che Daniele potesse scegliere lei, la ragazza temeva che sulla decisione del tronista potesse pesare anche la presenza di un figlio. L'ex corteggiatrice ha un bambino: "Diego ora stravede per lui, mi chiede sempre 'chiamiamo Daniele'. Non pensavo che fosse così bravo con i bambini".

Gaia e Daniele il giorno della scelta

L'esperienza di Gaia Gigli con il padre del piccolo Diego

Gaia ha accennato alla sua esperienza negativa con il padre di suo figlio: "Mi ero innamorata della persona sbagliata, e mi trovavo in un loop da cui non riuscivo a uscire. Nonostante la mia famiglia e i miei amici mi dicessero di lasciarlo, pensavo che fosse l'uomo della mia vita. Poi sono rimasta incinta, e lui non è stato né presente né vicino; ho vissuto tutto con mia madre".

"Era tutto terrificante - ha continuato Gaia - ma quando è nato mio figlio ho capito che dovevo proteggerlo, e questo mi ha fatto reagire. Viene naturale". Sul futuro Daniele ha detto che gli piacerebbe diventare padre: "Non pianifico, ma se dovesse succedere, sarei felice".

Il messaggio di Ida Platano

Daniele, che si è commosso più volte, come gli era già capitato durante le ultime puntate del dating show ha raccontato di essere partito come uomo d'acciaio per poi trasformarsi in un uomo di burro "Sono sempre stato una persona schiva, non mostravo i miei sentimenti, ma ora mi sto lasciando andare". Alla fine è arrivata la sorpresa, un video di Ida Platano che ha voluto salutare Daniele e Gaia.

L'ex tronista ha detto che quando Daniele si è seduto accanto a lei ha subito percepito la sua simpatia, poi ha conosciuto anche il suo carattere e la sua bontà. L'ex tronista ha augurato alla nuova coppia tanta felicità: "Sono felicissima di vederti con Gaia e lo sono anche per lei. Vivetevi, rispettatevi e amatevi, vi abbraccio fortissimo", ha concluso Ida Platano.