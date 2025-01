Uomini e Donne, Michele Longobardi: Amal, Veronica e Mary svelano gesti eclatanti e dichiarazioni post-trono

In una diretta Instagram le tre ex corteggiatrici hanno raccontato cosa è successo dopo la fine del Trono di Michele Longobardi

Ieri sera, una diretta Instagram ha incuriosito il pubblico di Uomini e Donne. Amal Kamal, Veronica Fedele e Mary Chiaro, tre ex corteggiatrici di Michele Longobardi, si sono riunite per condividere i retroscena del percorso del tronista e svelare cosa è accaduto dopo la fine della loro pèartecipazione al dating show di Maria De Filippi.

Il racconto delle tre ex corteggiatrici

Come molti ricorderanno, il trono di Michele si è concluso in modo turbolento. Il giovane è stato allontanato dal programma dopo che si è scoperto che aveva creato un account falso su Instagram per comunicare con le sue corteggiatrici, violando le regole del format. A peggiorare la situazione, si è scoperto che aveva intrapreso una conoscenza con Alessandra Somensi, scelta di Luca Daffrè, ex tronista e naufrago de l'Isola dei Famosi.

Amal ha raccontato che, dopo l'uscita dal programma, Michele l'ha contattata, dichiarandosi innamorato e arrivando persino a percorrere otto ore di macchina per portarle delle rose. Tuttavia, queste attenzioni non sono state ben accolte: "Dopo il percorso e quello che è successo in studio, mi ha contattata dicendo cose molto eclatanti, dichiarazioni importanti. Mi ha parlato del futuro, ma mi è sembrato tutto esagerato e fuori luogo. Non mi conosce abbastanza per fare simili affermazioni."

Veronica, una delle tre corteggiatrici di Michele

Anche Veronica ha ricevuto messaggi da Michele, che dichiarava di provare ancora un sentimento autentico nei suoi confronti. Tuttavia, ha scoperto dalle altre ragazze che il tronista faceva commenti negativi sul suo aumento di peso, mostrando una palese incoerenza: "Non che io debba giustificarmi, ma durante Uomini e donne ho preso diversi chili a causa dello stress e dell'ansia. Lui, che si fingeva insicuro, ha criticato il mio corpo. Nel 2025, giudicare il corpo di una donna è inaccettabile, soprattutto di una che ti corteggiava con sincerità."

Mary, la giovane che per prima ha parlato dell'account fake del tronista ha spiegato perché ha deciso di raccontare in studio i contatti avuti con Michele durante il trono, rivelando un lato manipolativo del tronista: "Quando non ero più in studio, voleva far credere che gli stessi ancora dietro. Ho pensato più volte di denunciare questa situazione, ma volevo lasciarmela alle spalle. La sua incoerenza mi ha fatto paura."

La diretta si è conclusa con un momento di leggerezza, in cui Amal, Veronica e Mary hanno svelato di essere insieme nella stessa casa in quel momento. Nonostante la delusione per il percorso con Michele, le tre ex corteggiartici hanno sottolineato come la vera vittoria sia stata la nascita della loro amicizia dopo la fine del programma.