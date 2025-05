Uomini e donne: “Non ce la faccio più”, il messaggio disperato di Chiara Pompei dopo il tentato suicidio

Un grido d'aiuto doloroso e autentico quello lanciato da Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, che solo pochi giorni fa ha tentato di togliersi la vita utilizzando un coltello contro sé stessa. Ricoverata in un reparto psichiatrico, la giovane è riapparsa sui social nelle ultime ore, condividendo un video dal letto d'ospedale e lanciando un messaggio straziante rivolto al suo ex fidanzato Riccardo Sparacciari, che - a suo dire - l'avrebbe lasciata e non vorrebbe più avere nulla a che fare con lei.

Nel breve video postato su Instagram, Chiara appare visibilmente provata, inquadrata distesa sul letto: "Oggi non riesco ad alzarmi. Volevo approfittare del tempo per studiare, ma la ferita mi fa troppo male. Guarda che roba...", racconta con voce rotta. In didascalia, un pensiero che colpisce dritto al cuore: "Vorrei soltanto che Riccardo mi venisse a dare una carezza. L'ho spaventato ed è sparito dalla mia vita."

Il video-confessione: "Mi sono accoltellata. Ho rischiato di morire"

In un precedente filmato, la Pompei aveva raccontato con lucidità e dolore quanto accaduto: "Sono ricoverata in una clinica psichiatrica perché ieri mi sono accoltellata e ho rischiato di morire. Questa è la verità. Mi chiedono perché, ma i motivi sono tanti: troppi tradimenti, bugie, finzioni che non riesco più a sopportare."

Chiara Pompei

Parole dure, che mettono in luce un vissuto emotivo estremamente fragile. "So che dovrei essere la persona più importante per me stessa - prosegue - ma è devastante condividere la vita con qualcuno e sentirsi comunque non apprezzata. Né dalla persona che ami, né dalla tua famiglia, né da chi ti sta attorno."

Poi la rivelazione che ha fatto traboccare il vaso: un messaggio - probabilmente anonimo - giunto a Riccardo in cui si accusava Chiara di prostituirsi nei locali. "Non so chi abbia messo in giro queste voci, ma non sono vere. Io sono sempre stata autentica, sincera. Se ho fatto questo gesto è perché ho raggiunto il limite." Chiara si sofferma ancora sul suo rapporto con l'ex fidanzato, ormai incrinato: "Lui mi vedeva come un sole. E ora mi sta vedendo spegnermi, lentamente. Riccardo, mi manchi... ti prego, stammi vicino."

Il post choc sui social: "Mi avete tolto tutto. Addio."

Già nelle ore precedenti al tentato suicidio, l'ex tronista aveva pubblicato una serie di storie su Instagram che avevano profondamente allarmato i suoi follower. Un flusso di pensieri carichi di dolore e senso di abbandono: "Ascoltatele le persone. Basta una carezza, uno sguardo, un abbraccio, un conforto."

Poi, un'ammissione che ha il sapore di un addio: "Mi dispiace. Non sono stata una brava amica e compagna, ma ci ho messo tutto il mio cuore. Mi avete tolto tutto: la semplicità, l'amore, la spensieratezza, il fanciullino che avevo dentro. Ho deciso di finirla, ma mi hanno salvato in tempo."

A chiudere la sequenza di messaggi, parole ancora più forti: "Non cercherò nessuno. Le vostre menzogne e cattiverie hanno vinto. Accettate la vostra vittoria. Ora accettate che voglio stare sola. Addio." La vicenda di Chiara Pompei ci ricorda quanto sia facile colpire una persona con parole e azioni, anche quando non ce ne rendiamo conto.

E quanto sia difficile, invece, sopravvivere ogni giorno con un dolore che non si vede, ma che logora dentro. In questo momento, l'augurio è che Chiara possa ricevere tutto il supporto necessario: psicologico, umano, professionale. Che possa ritrovare un equilibrio e ripartire, libera dai giudizi e protetta dall'affetto di chi le vuole davvero bene.