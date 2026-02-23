Uomini e Donne, Martina De Ioannon: "Ho avuto paura di perdere la persona che ho accanto"

Negli ultimi giorni si era parlato della possibilità di vedere Martina De Ioannon nella Casa del Grande Fratello. L'ex protagonista di Temptation Island era tornata al centro del gossip anche per le dichiarazioni di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Ora, però, l'ex tronista torna sui social per raccontare un momento di forte difficoltà vissuto nelle ultime settimane.

Un periodo difficile dopo Uomini e Donne

Martina, dopo aver chiuso con Ciro Solimeno, è tornata tra le braccia di Gianmarco Steri, la sua non scelta nel dating show. Proprio su Instagram ha deciso di aprirsi con i fan raccontando un periodo emotivamente complesso. "Questa mattina ho qualche minutino per stare da sola e volevo dirvi un po' di cose e darvi un piccolo consiglio", ha esordito l'ex volto di Uomini e Donne.

La paura più grande: perdere chi ama

Nel lungo sfogo, Martina ha spiegato di aver vissuto emozioni intense e nuove, mai provate prima. "Sono stati due mesi davvero impegnativi dal punto di vista emotivo. Ho avuto paura per la prima volta in ventotto anni, da quando sono nata, di perdere la persona a cui tengo. Questa paura mi ha fatto stare male ma mi ha fatto sentire viva". Parole che hanno colpito i follower, soprattutto perché arrivano in un momento di non grande esposizione mediatica per la coppia.

Martina De Ioannon

Il messaggio ai fan: chiedere aiuto non è debolezza

Martina ha poi voluto lanciare un messaggio importante ai suoi follower, parlando apertamente di salute mentale. "È stata un'esperienza che mi ha fatto scoprire tanti lati positivi e negativi. Il consiglio che posso darvi è parlarne, con persone che possano aiutarvi e farvi sfogare. Anche con professionisti: si può fare terapia anche da casa, online". Un invito chiaro a non sottovalutare il supporto psicologico, sempre più centrale anche nel mondo dei personaggi televisivi.

Le possibili cause della crisi

I motivi della crisi non sono stati chiariti direttamente da Martina. Tuttavia, il contesto televisivo potrebbe aver influito. Alcune settimane fa, infatti, Ciro Solimeno ha condiviso con Witty TV un video in cui sostiene che lui e Martina si erano visti di nascosto quando lei era tronista e lui e Gianmarco erano corteggiatori.

A complicare la situazione anche le indiscrezioni dell'esperto di gossip Amedeo Venza. Secondo lui, la coppia sarebbe stata esclusa dal cast del Grande Fratello dopo aver rifiutato un confronto nello studio di Uomini e Donne con Ciro Solimeno. Al momento si tratta solo di rumors, ma il clima attorno alla coppia resta teso e ricco di interrogativi.