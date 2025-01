Uomini e donne Martina De Ioannon e Ciro Solimeno fotografati durante l'ultima esterna prima della scelta

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne c'è stata una dichiarazione ufficiale di Martina De Ioannon: la tronista, che dopo il fallimento dei suoi colleghi maschi e lo scarso appeal di Francesca Sorrentino sta portando sulle sue spalle il Trono Classico, ha annunciato che la prossima settimana sceglierà uno dei suoi corteggiatori, Ciro Solimeno o Gianmarco Steri.

Le ultime esterne della tronista

Prima di decidere definitivamente con chi lascerà il dating show, Martina ha annunciato che farà due uscite di una giornata con i ragazzi che ha portato fino alla fine, per vivere con loro un momento intenso e capire meglio i suoi sentimenti. Mentre il pubblico si chiede chi, tra Ciro e Gianmarco, sarà la scelta di questo appassionante Trono, l'ex concorrente di Temptation Island è stata fotografata durante un'esterna con Solimeno.

Lorenzo Pugnaloni, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto inviate da una sua follower. Negli scatti "rubati", Ciro, insieme a un gruppo di amici stretti - come li definisce la segnalatrice - è con Martina, seduti a un tavolo di un bar di Torre Annunziata, il paese in provincia di Napoli dove vive Ciro. Poche settimane fa, il corteggiatore si è laureato e ha portato in studio una copia della sua tesi con una dedica speciale per la tronista. Durante la penultima registrazione ha confessato a Martina di essersi innamorato di lei.

Ciro nello studio di Uomini e donne

Chi è Ciro Solimeno

Il corteggiatore è nato a Pompei ventidue anni fa, ma da tempo risiede a Torre Annunziata. Si è laureato all'Università degli Studi di Salerno. L'esperienza a Uomini e Donne gli ha regalato una discreta popolarità e oggi, su Instagram, è seguito da 33mila follower, anche se il suo profilo è privato.

Uomini e Donne, anticipazioni 6 gennaio: Martina annuncia la scelta, corteggiatori spiazzati!

Da giovane, Ciro Solimeno ha giocato come calciatore: il suo ruolo era attaccante nella Real Forio 2014, squadra del comune dell'isola di Ischia partecipante al campionato di calcio di Eccellenza Girone A in Campania. Sono in molti a pensare che, se Martina sceglierà il suo rivale, Ciro il prossimo anno potrebbe sedere sul Trono di Uomini e Donne, considerando anche la simpatia che Maria De Filippi ha sempre dimostrato per lui.