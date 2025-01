Uomini e Donne, anticipazioni 6 gennaio: Martina annuncia la scelta, corteggiatori spiazzati!

Si è conclusa la prima registrazione settimanale di Uomini e Donne. Nelle riprese di oggi Martina De Ioannon ha annunciato quando farà la sua scelta. Nel Trono Over una coppia ha smesso di frequentarsi. Le anticipazioni, come sempre condivise da Lorenzo Pugnaloni, svelano i dettagli più salienti di questa giornata.

Anticipazioni sul Trono Classico

Martina De Ioannon: la tronista ha rivelato che la sua scelta arriverà la prossima settimana. Prima di prendere la decisione finale, però, Martina ha deciso di fare un'ultima giornata di esterne con tutti e due i corteggiatori per vivere con loro una giornata intensa e capire meglio i suoi sentimenti.

Oggi, però, Martina non ha portato nessun corteggiatore in esterna, ma ha ballato sia con Gianmarco che con Ciro. Alla fine della puntata, Ciro l'ha invitata a ballare. In studio, Maria De Filippi ha proposto un sondaggio al parterre, e la maggior parte dei presenti è convinta che la tronista sceglierà Gianmarco.

Francesca ha lasciato in studio due corteggiatori

Francesca Sorrentino ha deciso di eliminare Francesco e ha portato in esterna Gianmarco e Gianluca. Al primo, la tronista ha regalato un biglietto scritto a mano, un gesto che il corteggiatore ha molto apprezzato. In studio, tuttavia, tra i due giovani si è scatenato un acceso confronto. Francesca ha ballato con Gianluca.

Le novità degli Over

Diego, che aveva lasciato lo studio durante la scorsa registrazione, non era presente oggi. Gemma, invece, ha annunciato di aver smesso di frequentare Renato. La dama ha lanciato un appello: sta cercando un uomo che la comprenda e l'apprezzi per quello che è.

Sabrina ha dichiarato di essersi sentita con l'altro Diego, ma non è chiaro se la frequentazione continuerà. Alessio ha deciso di chiudere con Francesca e, subito dopo, ha chiesto a Morena se voleva uscire per iniziare una conoscenza. Morena, però, ha rifiutato l'invito. Inoltre, due cavalieri sono scesi per corteggiare Claudia, ma lei ha deciso di non tenere nessuno dei due. Infine, una donna è arrivata per conoscere Mario, ma anche lui ha deciso di non tenerla.