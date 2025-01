Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 3 gennaio: baci, rivelazioni e addii

Si è conclusa la prima registrazione del 2025 di Uomini e Donne. Nelle riprese di oggi Martina De Ioannon è andata in esterna sia con Gianmarco che con Ciro. Un cavaliere del Trono Classico ha lasciato il programma. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

Anticipazioni di Uomini e donne

La puntata si è aperta con il Trono Classico di Martina De Ioannon. La tronista ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori, Gianmarco Steri e Ciro. Con Gianmarco, l'esterna si è svolta sulla neve, un momento atteso dai fan grazie alle foto condivise nei giorni scorsi. La complicità tra i due si è intensificata, culminando in un bacio.

Con Ciro Solimeno, invece, l'esterna si è svolta in un luogo panoramico con vista su Roma, lo stesso che era stato scelto nella scorsa stagione da Brando Ephrikian per un'uscita con Beatriz. Gianni Sperti non ha risparmiato critiche, accusando Ciro di essersi lasciato influenzare nella scelta della location. Anche qui è scattato il bacio tra la tronista ed il corteggiatore

Ciro Solimeno si è dichiarato a Martina

In studio, Maria De Filippi ha proposto un gioco per rompere la tensione: Gianmarco e Ciro hanno dovuto rivelare qualcosa che non avevano mai detto a Martina. Ciro ha confessato di essere innamorato di lei. Nonostante i passi avanti con entrambi i corteggiatori, Martina non ha ancora dato indicazioni sulla sua scelta, anche se Lorenzo Pugnaloni ritiene che potrebbe avvenire subito dopo le vacanze.

Parallelamente l'altra tronista, Francesca Sorrentino continua il suo percorso concentrandosi su Gianmarco e Gianluca. Nell'ultima esterna, la tronista è apparsa particolarmente vicina a Gianluca, lasciando intendere una crescente preferenza nei suoi confronti. Il suo percorso, per ora, continuerà solo con questi due corteggiatori.

Sul fronte del Trono Over, la puntata ha segnato la fine di diverse relazioni. Diego e Claudia hanno ufficializzato la rottura, con Diego che ha deciso di lasciare il programma, dichiarando di non sentirsi più a suo agio nel parterre. Sabrina, invece, ha deciso di chiudere la frequentazione con l'altro Diego, mentre quest'ultimo continua a conoscere Cristina.