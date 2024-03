Uomini e donne: Mario torna e Tina lo attacca, Gemma conosce un nuovo cavaliere e una dama lascia il programma

Nel mondo delle dinamiche complesse e spesso imprevedibili di Uomini e Donne, la figura di Gemma Galgani continua a essere uno dei punti focali del dibattito e delle emozioni dei telespettatori. Nella puntata del 13 marzo, la dama piemontese, rimasta in secondo piano in questa stagione, è tornata al centro del parterre. Una dama ha abbandonato lo studio

Trono Over: Gemma e Claudio

Nel Trono Over, Maria De Filippi ha chiamato Gemma al centro dello studio per presentarle Claudio, un cavaliere arrivato per conoscerla. Nonostante le perplessità di alcuni protagonisti del programma, Gemma ha deciso di dare a Claudio una possibilità. Anche se Tina non le ha risparmiato alcuni commenti sarcastici, la dama ha deciso di conoscere Claudio.

Ernesto e Barbara

Nel Trono Over c'è stato un acceso confronto tra Ernesto e Barbara. La dama ha accusato il cavaliere di pubblicare alcuni estratti audio delle loro conversazioni sui social, clip che la metterebbero in cattiva luce.

Oggi a Uomini e donne Barbara si è scontrata con Ernesto

Gianni Sperti ha espresso solidarietà nei confronti di Barbara, sostenendo che il comportamento di Ernesto dimostra il suo desiderio di ascoltare i pareri dei suoi follower e agire di conseguenza.

Sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, viene anticipato che Asmaa ha lasciato il programma.

Trono Classico

Un riassunto su Ida Platano ha introdotto il Trono Classico. Mario Cusitore, uno dei corteggiatori di Ida Platano, aveva deciso di abbandonare lo show. Tuttavia, la sua uscita di scena è stata solo momentanea, in quanto Ida gli ha chiesto di tornare e il corteggiatore si è ripresentato in studio, suscitando le critiche di Tina Cipollari, che non si è mai fidata di lui.

Durante la puntata è stata mostrata un'esterna di Pierpaolo e Ida, durante la quale la tronista ha raccontato di alcune segnalazioni ricevute. Una donna ha riferito di aver visto Pierpaolo in un locale in compagnia di un'altra ragazza. Nonostante le rassicurazioni di Pierpaolo che non le farebbe mai del male, Ernesto ha sottolineato che tra i due non ci sono stati baci.