Uomini e donne, Raffaella e Beatriz vs Brando: Le due corteggiatrici ballano con i cavalieri del Trono Over

Mercoledì 6 marzo nella puntata di Uomini e donne le protagoniste sono state Raffaella e Beatriz, le corteggiatrici di Brando, che si sono coalizzate contro il tronista e hanno preferito ballare con due cavalieri del Trono Over, lasciandolo seduto a mangiare patatine.

Uomini e donne: Barbara De Santi ed Ernesto Russo

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con una nuova discussione tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo, dopo che la dama del trono over è uscita dallo studio per recuperare il telefono e mostrare che è stata la nipote del cavaliere a lasciarle il numero.

Ernesto ha smesso di frequentare Barbara quando ha scoperto che la dama aveva parlato sia sui social che al telefono con la nipote di Russo. Per il cavaliere, a prescindere da tutto, Barbara non aveva alcun diritto di contattare la nipote.

Trono classico

Spazio al Trono Classico con Brando: in esterna, lui e Raffaella hanno litigato perché la corteggiatrice è stanca di vedere che Brando ha attenzioni solo per Beatriz. "Non organizzerò più niente per te, mi stai prendendo per il cu.o", dice Raffaella, convinta che Brando sia orientato a scegliere Beatriz.

Brando oggi è andato in esterna con le due corteggiatrici di Uomini e donne

La discussione vista in clip continua anche in studio. Raffaella gli dice che lui l'ha sempre data per scontata. Brando, invece, ribadisce che al momento non ha ancora deciso tra le due corteggiatrici.

Uomini e donne: Ida fa una dolce sorpresa a Pierpaolo, Ernesto spiega il motivo dell'addio a Barbara

Nella seconda clip, Brando è uscito in esterna con Beatriz. Anche questa corteggiatrice si lamenta del trattamento che le viene riservato. In particolare, Beatriz ritiene che quando viene attaccata da Tina e Raffaella, Brando non la consideri.

Le due corteggiatrici si siedono sulle scale e vengono raggiunte da Brando, il tronista, definito dalle corteggiatrici un quarantenne nel corpo di un ventiseienne, ribadisce che vuole fare una scelta razionale, sperando che questa decisione venga presa prima della fine della stagione televisiva.

Alla fine, Brando vorrebbe ballare con Raffaella, ma le due corteggiatrici preferiscono ballare con due cavalieri del trono over: Beatriz con Alessandro, mentre Raffaella balla con Mario.

Raffaella, Marcello e Enrico

Nel Trono Over, Raffaella è uscita sia con Marcello Messina che con Enrico. Tra quest'ultimo e la dama la serata è stata piacevole, nonostante il cavaliere abbia sottolineato la differenza d'età che esiste tra loro "Mi ha dato della vecchiarella", ha scherzato Raffaella.

L'uscita con Marcello, invece, non è andata molto bene, Raffaella ritiene che il cavaliere stia ancora patendo la rottura con Jasna Amodei. I due erano usciti insieme dal programma ma poi si sono lasciati. Nonostante questo Marcello e Raffaella ballano insieme.