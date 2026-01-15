Uomini e Donne: Mario Lenti illude Gemma Galgani ma fa entrare Isabella

Mario resta protagonista tra Gemma in lacrime, la rottura con Maria G. e l'ingresso di Isabella. Una gestione che accende polemiche e sospetti in studio.

Oggi, giovedì 15 gennaio, Uomini e Donne, il dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha avuto i riflettori puntati ancora su Gemma Galgani, che continua a inseguire Mario Lenti nonostante le sue dichiarazioni di totale disinteresse, attirando critiche da studio e opinionisti. Mario resta protagonista anche per le sue frequentazioni con Maria G. e per l'arrivo di Isabella, mentre Tina Cipollari mette in dubbio la sincerità del cavaliere. Spazio anche a Sabrina Zago, sempre più diffidente nei confronti di Carlo, che nonostante i chiarimenti vede scendere un nuovo cavaliere pronto a conoscerla.

Gemma in lacrime dopo le parole di Mario

La nuova puntata di Uomini e Donne torna sui momenti più discussi della registrazione precedente, mostrando cosa è accaduto a telecamere spente. Ancora una volta al centro della scena c'è Gemma Galgani che, quando le luci dello studio si sono spente, è andata nuovamente a cercare Mario Lenti, quello che ormai è diventato il suo guilty pleasure di stagione.

Lui, dal canto suo, non chiude mai davvero: non taglia netto, continua a lasciare spiragli aperti e alimenta quella speranza alla quale la dama torinese si aggrappa con ostinazione, come un'edera. In studio le critiche non mancano: Gemma viene accusata di fare la sottona innamorata a senso unico, mentre Mario viene visto come chi approfitta della situazione per garantirsi qualche minuto di visibilità al centro dello studio.

Sabrina Zago

La rabbia di Maria G. e l'arrivo di Isabella

Mario resta protagonista anche nel segmento successivo. Dopo la sfuriata di Maria G., offesa dalla sua mancanza di considerazione e pronta a chiudere la frequentazione, il cavaliere spiazza tutti annunciando l'ingresso di Isabella, la dama che aveva allontanato la settimana precedente proprio per conoscere meglio Maria.

Nel frattempo non mancano le lacrime di Gemma, soprattutto dopo che Mario ha dichiarato apertamente a Gianni Sperti di non provare nulla per lei. Tina Cipollari, come sempre, offre una lettura più tagliente ma forse più realistica: secondo l'opinionista Mario Lenti non prova interesse per nessuna dama del parterre e, come ipotizza Tina, potrebbe persino avere una donna fuori dal programma.

Uomini e donne: un nuovo cavaliere per Gemma

E come in un loop infinito, si torna ancora su Gemma. Per lei arriva un nuovo cavaliere, Mauro, più giovane rispetto alla media degli uomini che solitamente scendono per la Galgani. Almeno per ora, Gemma sembra mettere da parte Mario. Nella puntata non poteva mancare uno sguardo anche su Sabrina Zago che, tra le lacrime, aveva confessato di non riuscire a fidarsi di Carlo. I due continuano a discutere, Sabrina non cambia idea e da dietro le quinte spunta un nuovo cavaliere pronto a scendere per lei.