Ex corteggiatore di Uomini e Donne perseguitato da anni: ‘Mi chiedeva sesso per lavorare

Il racconto choc di un ex volto Mediaset: una donna fingendosi manager lo avrebbe perseguitato per tre anni tra telefonate, ricatti psicologici e messaggi espliciti.

Luca Vetrone, volto noto della televisione italiana, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare un incubo che, a suo dire, va avanti da oltre tre anni. L'ex protagonista di Uomini e Donne, dove nel 2019 aveva debuttato come corteggiatore di Angela Nasti, ed ex Bonus di Avanti un altro, ha rivelato di essere vittima di stalking da parte di una donna che si sarebbe finta una manager televisiva.

La denuncia di Luca Vetrone

Il 30enne beneventano, ex naufrago de L'Isola dei Famosi, ha affidato il suo drammatico racconto a una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Tutto sarebbe iniziato dopo un contatto sui social: la donna, presentandosi come manager, gli avrebbe promesso supporto nel mondo dello spettacolo e la possibilità di sostenere provini per importanti programmi Mediaset.

"Mi ha detto che poteva aiutarmi nel mio percorso televisivo", ha raccontato Vetrone. "Dopo uno scambio di messaggi mi ha fissato anche un appuntamento per un presunto provino de L'Isola dei Famosi. All'inizio sembrava una persona normale, poi la situazione è degenerata".

Luca Vetrone

Telefonate notturne e contatti con familiari e amici

Secondo quanto dichiarato, la donna avrebbe iniziato a perseguitarlo con telefonate insistenti, anche notturne, arrivando a contattare amici e familiari, inclusa la madre. "Tempestava di chiamate tutte le persone che mi ruotano attorno, presentandosi sempre come la mia manager", ha spiegato. Coinvolta suo malgrado anche la fidanzata Anastasia Orrù, che riceverebbe messaggi volti a screditarlo e a metterlo in cattiva luce.

Le chat choc: "Sesso in cambio di lavoro"

Durante l'intervista, Luca Vetrone ha rivelato un dettaglio ancora più inquietante: avrebbe consegnato agli inquirenti messaggi espliciti ricevuti dalla donna. "Mi ha chiesto se fossi disponibile sessualmente in cambio di opportunità lavorative", ha dichiarato senza mezzi termini. Nonostante la denuncia già sporta, la situazione non si sarebbe ancora risolta. "Io l'ho denunciata, ma questa persona non demorde", ha aggiunto.

Luca racconta: "Ecco perchè ho denunciato ora"

L'ex naufrago ha spiegato di aver deciso di rendere pubblica la vicenda solo ora, perché arrivato al limite della sopportazione psicologica. "Ne parlo per la prima volta perché non ne posso più. Sono stanco di subire ricatti, manipolazioni e violenza psicologica. Spero che questo incubo finisca presto".

Le conseguenze si riflettono anche sulla sua carriera: "Ho perso tante opportunità di lavoro perché non rispondo più ai numeri che non ho in rubrica", ha confessato. Resta ora da capire come si evolverà questa delicata vicenda e se le denunce porteranno finalmente a una svolta. Una storia che riaccende i riflettori su un tema spesso sottovalutato: lo stalking e gli abusi di potere nel mondo dello spettacolo.