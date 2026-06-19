Uomini e Donne: Mario Lenti chiude con Cinzia, poi svela perché Magda ci è rimasta male

Il cavaliere ripercorre la sua esperienza a Uomini e Donne, conferma la rottura definitiva con Cinzia, racconta il legame che continua ad avere con Magda e non esclude un possibile ritorno nel programma.

Mario Lenti torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne e fa il punto sui rapporti nati nel dating show di Maria De Filippi. Nell'intervista il cavaliere conferma la chiusura definitiva con Cinzia Paolini, racconta il legame speciale che continua a unire lui e Magda e spiega perché l'ex dama non avrebbe accolto con entusiasmo il suo riavvicinamento a Cinzia. Parole che riaccendono l'attenzione sul suo percorso nel programma.

Mario Lenti spiega perché con Cinzia è finita e racconta il rapporto con Magda

La prima sensazione che emerge dalle sue parole al magazine Mio è quella di un uomo che guarda al proprio percorso con maggiore consapevolezza. Il ritorno in studio, racconta, è stato accompagnato da "molte riflessioni e pensieri". Per Mario, uno dei legami più forti nati sul parterre del Trono Over e quello con Magda Catozzi.

Pur escludendo un coinvolgimento sentimentale, Mario racconta di un'amicizia molto intensa, tanto da sentirsi quotidianamente con messaggi di buongiorno e buonanotte. "Il nostro rapporto è stato sempre strano. Posso dire che c'è sicuramente un legame di amicizia, di affetto e simpatia reciproca. Ci sentiamo tutti i giorni: ci salutiamo e ci mandiamo sia il buongiorno che la buonanotte".

Magda

Una confidenza che dimostra come il loro legame sia rimasto saldo anche dopo la fine della frequentazione televisiva. Non sorprende, quindi, che la dama abbia vissuto con dispiacere il riavvicinamento tra Mario e Cinzia, confermato dallo stesso cavaliere.

Le dichiarazioni più forti sono dedicate proprio a Cinzia Paolini. Mario non usa mezzi termini nel descrivere il loro rapporto, definendo il comportamento della dama "variopinto" e accusandola di assumere atteggiamenti poco autentici. "Con lei non si riesce mai a capire, soprattutto all'inizio, quando recita una parte nell'ambito di una qualche situazione o discussione. Alla fine, succede che tocca prendere le distanze da lei. Ho capito che Cinzia non cambierà: te lo fa credere ma, in realtà, è e sarà sempre la stessa". Le sue parole sembrano chiudere ogni spiraglio a un possibile ritorno di fiamma.

Non manca una stoccata nei confronti di Marco Troiani, con il quale Cinzia aveva iniziato una conoscenza. Mario lo definisce una persona insicura e ammette di aver provato perfino "tenerezza" nei suoi confronti. Più concilianti, invece, le parole rivolte ad Alessio Pili Stella e Debora Bragetti, che hanno deciso di lasciare insieme il programma. Mario si limita a fare loro i migliori auguri, definendoli una bella coppia e auspicando che la loro relazione possa proseguire anche lontano dalle telecamere.