Uomini e donne: "Mario Cusitore sul trono di Ida Platano", gli ultimi rumors sull'ex corteggiatore

Mario Cusitore è stato uno dei personaggi più divisivi dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Lo speaker radiofonico, arrivato nel programma per corteggiare Ida Platano, è stato subito travolto da numerose segnalazioni, alcune delle quali si sono rivelate fondate, nonostante lui avesse sempre negato.

Il futuro televisivo di Mario Cusitore

Il percorso di Ida Platano nel Trono Classico è terminato con un nulla di fatto, anche a causa del tempo perso dietro al corteggiatore napoletano, l'unico che era riuscito a intrigare veramente la tronista. Ida ha fatto una sorta di 'All In' su di lui, perdendo tutta la posta in palio, ossia la possibilità di uscire dal programma con una potenziale anima gemella.

Una volta terminato il dating show, Mario ha raccontato di aver provato in tutti i modi a riconquistare il cuore di Ida Platano. Alla pagina Instagram Opinionista Social aveva spiegato di essere partito da Napoli di notte per arrivare a Bergamo all'orario di apertura dei negozi, con l'intento di raggiungere il salone di parrucchiera dell'ex tronista. Nonostante questi sforzi, il tentativo è fallito: Ida non si è lasciata intimidire e gli ha fatto capire che quella porta era chiusa per sempre.

Mario e Ida a Uomini e donne

Nelle ultime ore, a parlare di Mario Cusitore è stata Deianira Marzano. Un follower le ha chiesto se Ida Platano e lo speaker radiofonico si stiano frequentando. L'esperta di gossip ha replicato che, secondo le voci che circolano, lui vorrebbe sedersi sul trono occupato lo scorso anno da Ida. "Gira voce che lui aspiri ad altri ruoli in TV... lei potrebbe cedere il trono". Una scelta che sicuramente dividerebbe il pubblico di Uomini e Donne.

Uomini e donne, Brando e Raffaella sorprendono i fan: la decisione è vicina

Uomini e Donne su Mediaset Extra

Dal 23 giugno Uomini e donne è tornato in televisione. Quelle che stanno andando in onda sul Canale 55 del Digitale terrestre sono i best moment della stagione appena conclusa. Il tour de force, con inizio alle 6:00 di mattina fino alle 17.00 del pomeriggio, accompagnerà gli spettatori di Mediaset Extra nelle afose domeniche estive. Rivedremo le scelte Di Daniele, Brando e Cristian, ma anche i momenti più interessanti che hanno caratterizzato questa stagione del Trono Classico e del Trono Over.