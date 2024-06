Uomini e Donne è tornato: Ecco dove e quando si potrà vedere

Il noto dating show condotto da Maria De Filippi ha concluso la sua ultima iterazione poco tempo fa, eppure sono già in molti tra gli appassionati a volerne di più, sempre di più. Ebbene sembra che tra le priorità della rete ci sia anche quella di rispettare il volere di questi ultimi in maniera efficace.

Amici di Maria De Filippi e l'attrattiva della polemica

Uomini e Donne tornerà presto in tv

Secondo le ultime notizie la data da tenere d'occhio è il prossimo 23 giugno, poiché sarà a partire da quel momento che su Mediaset Extra ci sarà la possibilità di rivedere i momenti migliori dello spettacolo, con delle vere e proprie maratone che si terranno ogni domenica. Le trasmissioni cominceranno alle ore 6.00 del mattino per poi protrarsi fino a circa le 17.00 del pomeriggio. Di certo si tratta di un regalo dal valore inestimabile per tutti quelli inguaribili fan di Uomini e Donne che vivono dei momenti più folli ed emozionanti che programmi del genere riescono a creare.

Uomini e Donne: Cristian Gallella

Uomini e Donne: cosa aspettarsi dalla prossima stagione

Numerose sono le voci su quello che potrebbe accadere nel futuro del noto programma, anche se ufficialmente non è ancora stato detto niente di certo in merito. Al momento si sta parlando anche di chi potrebbe essere il prossimo personaggio a sedersi sull'ambito trono, e pare proprio che Maria De Filippi stia puntando tutto su Tina Cipollari. Questo sarebbe anche un modo per far si che il pubblico possa vedere la nota opinionista in un ruolo del tutto diverso da quello a cui sono sempre stati abituati a vederla. Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più avete letto la confessione dell'ex concorrente di Amici 23?