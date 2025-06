Uomini e donne, Mario Cusitore sogna il trono e rimpiange Ida: “Se Maria mi chiama, torno anche domani”

Mario Cusitore è stato uno dei volti più discussi e chiacchierati dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Napoletano, speaker radiofonico, si è fatto notare sin dal suo ingresso nel programma grazie al suo carattere carismatico, alla parlantina sciolta e al modo diretto con cui si è rapportato agli altri protagonisti del dating show.

Il suo percorso è stato strettamente legato a quello di Ida Platano, tronista con cui ha vissuto una frequentazione intensa, ma allo stesso tempo segnata da numerosi alti e bassi. Le incomprensioni, le segnalazioni arrivate su di lui e i momenti di tensione in studio hanno reso la loro conoscenza una delle più seguite e discusse dal pubblico. Nonostante tutto, il loro rapporto non è riuscito a sfociare in una relazione stabile, lasciando strascichi e rimpianti da entrambe le parti.

Il richiamo di Uomini e Donne e il sogno del trono

In una recente intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per il settimanale Mio, l'ex corteggiatore di Ida non ha nascosto il desiderio di tornare nel programma di Maria De Filippi, magari con un ruolo diverso: "Se Maria mi richiama, vado anche di corsa. Mi rimetterei in gioco in qualsiasi veste, anche come addetto alle pulizie... o come tronista!". Un'apertura chiara quella di Mario che lascia intendere quanto Mario sia ancora legato all'esperienza televisiva e pronto a rimettersi in gioco, anche con un ruolo da protagonista come tronista.

Ida Platano: Uomini e Donne

Inevitabile il riferimento a Ida Platano, con cui l'ex corteggiatore sembra aver ancora un conto aperto sul piano emotivo: "Quello che saremmo potuti diventare io e Ida, nessuno mai. Nessuna coppia avrebbe potuto eguagliarci". Una dichiarazione forte, che conferma quanto il rapporto con Ida abbia lasciato un segno profondo nella sua vita.

Infine, Mario ha commentato le coppie nate nell'ultima edizione del programma, dimostrando di avere le idee molto chiare su quali relazioni ritenga autentiche: "Da due anni a questa parte salvo solo Brando e Raffaella. Il resto non mi ha convinto". Parole che lasciano intuire un certo scetticismo verso molte dinamiche nate all'interno del dating show, ma che sottolineano anche la stima nei confronti della coppia formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto , che secondo lui rappresentano l'unica eccezione credibile.