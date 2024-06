Grande Fratello, compleanno ad alta tensione per Letizia Petris: "Ha salutato tutti tranne..."

Anche le feste degli ex gieffini sono motivo di discussione e animano il gossip che si sta sviluppando in questi giorni intorno agli ex concorrenti della casa più spiata d'Italia.

Nelle ultime ore, Letizia Petris, una delle finaliste della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha festeggiato il suo compleanno. Per l'occasione, ha invitato numerosi ex coinquilini, ma non tutto è andato liscio. Sembra che tra alcuni di loro non corra buon sangue: Vittorio, ad esempio, non ha salutato tre persone.

Il racconto del compleanno di Letizia Petris

L'ultima edizione del reality non ha catturato l'attenzione del pubblico, pochi concorrenti, tra cui Perla Vatiero e Beatrice Luzzi, sono entrati nel cuore degli spettatori del reality show di Canale 5. Una volta spente le luci della Casa di Cinecittà gli ex coinquilini hanno deciso di creare quelle dinamiche che sono mancate nel programma.

Alla festa di Letizia Petris erano state invitate le coppie Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi e Perla Vatiero e Mirko Brunetti. E anche Marco Maddaloni, Marco Fortunati, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Federico Massaro, Rosy Chin, Angelica Baraldi con il fidanzato Riccardo Romagnolo e, naturalmente, Paolo Masella, fidanzato della festeggiata.

Vittorio alla festa di Letizia non avrebbe salutato 3 ex coinquilini

Alcune persone che si trovavano nel locale hanno inviato alcune segnalazioni sule tensioni che c'erano tra gli ex concorrenti, come ha scritto l'esperto di gossip Amedeo Venza sulla sua pagina Instagram: "Durante i festeggiamenti del compleanno di Letizia, molti dei presenti hanno notato che tra alcuni ex concorrenti del GF c'era un po' di maretta. Alcuni non si sono neanche salutati! Vi confermo che è tutto vero! C'è qualcuno che ha ancora il dente avvelenato".

Una follower dell'influencer ha segnalato che "alla festa nessuno ha calcolato Greta, soprattutto Angelica che dice di essere una sua amica". Anche Deianira Marzano ha condiviso le segnalazioni di persone che affollavano il Samsara, il locale scelto da Letizia per festeggiare. Sembra che Vittorio, sia arrivato in ritardo e abbia preferito non salutare tre ex compagni d'avventura.

"Vittorio è arrivato tardi e nemmeno ha fatto il pranzo. Verso le 19, mi pare. Ti faccio presente che Vitto appena arrivato ha salutato tutti tranne Sergio, Greta e Anita". Sembra quindi che tra alcuni ex coinquilini il rapporto sia talmente teso da non rivolgersi nemmeno il saluto, nonostante il contesto festoso.