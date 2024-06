Uomini e donne, Mario Cusitore insiste con Ida Platano: “Tutto si risolve”. Il messaggio dell'ex tronista

L'addio tra Ida Platano e Mario Cusitore a Uomini e Donne non è stato indolore per la tronista che, dopo settimane, ha scoperto che le segnalazioni arrivate sullo speaker radiofonico erano vere. Nonostante questo, l'ex corteggiatore del Trono Classico non demorde ed è sicuro che il tempo sarà dalla sua parte. Lei gli risponde sui social.

Il riavvicinamento tra Mario e Ida dopo Uomini e donne

Nel corso dell'ultimo mese del dating show di Maria De Filippi, le segnalazioni su un possibile tradimento del corteggiatore si erano moltiplicate. La persona arrivata sul parterre del programma era stata vista fuori da un Bed&Breakfast con una bionda, probabilmente spagnola. Mario Cusitore per settimane ha negato, poi quando le prove sono diventate schiaccianti ha ammesso che i rumors erano veri.

Nonostante il corteggiatore avesse giurato che con la ragazza, volto noto del dating show, aveva solo parlato, Ida lo ha eliminato dal programma. Dopo l'auto-eliminazione di Pierpaolo Siano, che ha accusato la tronista di averlo usato come ruota di scorta in attesa che la situazione di Mario si chiarisse, anche Ida ha lasciato la trasmissione "Sono stata sfortunata", ha detto a Maria De Filippi prima di andare via.

Mario Cusitore e Ida Platano ballano sul parterre di Uomini e donne

In numerose occasioni, lo speaker ha lanciato alcuni segnali che sembrano indicare che i due abbiano ripreso a sentirsi. Nei giorni scorsi, in un video pubblicato con Ciro Petrone, aveva detto: "Io la testa l'ho sempre avuta a posto. Se tu aspetti, avrai buone notizie", riferendosi al suo rapporto con l'ex tronista.

Uomini e donne, Mario Cusitore ha rivisto Ida Platano: "Abbiamo parlato da soli e...."

Ora, sempre al fianco dell'ex gieffino e di Gianluca Tornese, conosciuto come ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha rafforzato il concetto: "Mario, ma molli?", gli ha chiesto Gianluca e il corteggiatore ha risposto: "Non mollo, non mollo". Ida, nei giorni scorsi, ha pubblicato sui social una bottiglia di vino., sull'etichetta c'era scritto "Mario". Un ulteriore segnale di riavvicinamento? Forse, la verità la scopriremo "solo vivendo".