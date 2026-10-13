Uomini e Donne anticipazioni: Marina Brochetta minaccia di lasciare lo studio, Tina scatena il caos

Scontro acceso tra Marina Brochetta e Tina Cipollari, con la dama che minaccia di abbandonare lo studio. Gemma riflette su Fabio, mentre Giacomo e Jessica si avvicinano al bacio.

Nuove tensioni nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Marina Brochetta si scontra duramente con Tina Cipollari e arriva a minacciare di lasciare lo studio. Intanto, Gemma Galgani torna al centro dell'attenzione con Fabio, mentre nel Trono Classico Giacomo Vacalebre vive un'esterna ricca di complicità con Jessica.

Trono Over: scontro acceso tra Tina Cipollari e Marina Brochetta

La puntata si è aperta con una lite molto accesa tra Tina Cipollari e Marina Brochetta. Il confronto si è fatto particolarmente intenso, tanto che Marina ha minacciato di lasciare lo studio se Tina avesse continuato a rivolgersi a lei con quell'atteggiamento.

Marina è apparsa visibilmente provata, arrivando quasi alle lacrime. La dama ha infatti deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con il cavaliere che stava frequentando. Dopo aver manifestato già in precedenza alcune perplessità sui suoi approcci, questa volta ha scelto di interrompere ogni rapporto.

Marina Brochetta

Gemma Galgani al centro studio con Fabio

Spazio poi a Gemma Galgani, ancora protagonista al centro studio insieme a Fabio. Anche in questa occasione Tina Cipollari non ha risparmiato le critiche alla dama torinese, invitandola a fare chiarezza sui propri sentimenti. Secondo l'opinionista, Gemma dovrebbe proseguire la conoscenza soltanto se realmente interessata, altrimenti sarebbe meglio chiudere definitivamente. La dama ha preferito prendersi del tempo per riflettere sulla situazione.

Nel frattempo, Fabio sta conoscendo anche un'altra dama, Anna. Nel corso della registrazione è sceso anche un nuovo signore per Barbara De Santi. La dama, tuttavia, non è rimasta convinta dalla presentazione e ha deciso di mandarlo via, senza proseguire la conoscenza.

Il tronista Giacomo Vacalabre

Trono Classico: Giacomo Vacalebre e Jessica sempre più complici

Per quanto riguarda il Trono Classico, l'attenzione si è concentrata sull'esterna tra Giacomo Vacalebre e la corteggiatrice Jessica. Tra i due si è creata una bella sintonia e, per un momento, è sembrato che potesse scattare il bacio. Alla fine, però, i due non si sono baciati, limitandosi ad abbracci e momenti di grande complicità.

Giacomo ha espresso parole positive nei confronti di Jessica, spiegando di trovarsi molto bene con lei. Il tronista ha sottolineato soprattutto la capacità della ragazza di far emergere il suo lato più spensierato ed espansivo. L'esterna ha quindi mostrato un'intesa crescente tra i due, lasciando aperti nuovi interrogativi sull'evoluzione del loro percorso all'interno del programma.