Nella puntata del 19 novembre di Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Alessandra Mussolini dopo un intervento in difesa di Gemma Galgani. La lite coinvolge anche Gianni Sperti e finisce fuori dallo studio.

La puntata di Uomini e Donne di oggi, 19 novembre, è stata caratterizzata da un acceso scontro tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Le due opinioniste sono arrivate ai ferri corti dopo un confronto nato in seguito all'ingresso in studio di Mario Lenti, il cavaliere che nella scorsa stagione aveva partecipato al programma per corteggiare Gemma Galgani.

Quando ha rivisto Mario, la dama piemontese non ha nascosto il proprio disappunto. Negli ultimi mesi, infatti, il cavaliere aveva rilasciato diverse interviste nelle quali aveva parlato di lei, esprimendo giudizi tutt'altro che positivi. Nonostante le polemiche, Gemma è sembrata comunque contenta di ritrovare in studio il suo ex corteggiatore.

A sottolineare che il ritorno di Mario non fosse legato a un interesse nei confronti di Gemma è stata proprio Tina Cipollari. Una posizione che non è stata condivisa da Alessandra Mussolini, pronta a prendere le difese della dama torinese.

Alessandra Mussolini a Uomini e Donne

Tina Cipollari perde la pazienza con Alessandra Mussolini

L'intervento della nuova opinionista non è piaciuto affatto a Tina, che ha manifestato tutta la propria insofferenza nei confronti della collega. L'ex opinionista storica del programma ha così dato vita a un duro sfogo, accusando Alessandra di contraddirla continuamente quando esprime il proprio parere su Gemma e sulle altre protagoniste del dating show.

"Non mi calmo. Ogni volta che parlo su Gemma ho torto, parlo di Marina e mi dice che non è così. E basta. Sono giorni che covo. Mesi che ce l'ho. Quello che dico io è la verità. Non mi calmo. Cosa ne sai tu dei suoi trascorsi? La conosciamo meglio noi che la vediamo qua da 15 anni o te che sei arrivata l'altro ieri?".

Parole decisamente dure, alle quali Alessandra Mussolini ha risposto senza fare un passo indietro. La nuova opinionista ha infatti ribadito il proprio punto di vista, mettendo in discussione l'atteggiamento della collega nei confronti di Gemma: "Gemma può avere una sua sensibilità, ma a te cosa interessa?".

Gianni Sperti difende Alessandra Mussolini, ma Tina lo zittisce

A quel punto è intervenuto anche Gianni Sperti, che ha preso le difese di Alessandra Mussolini, ricordando a Tina che la collega ha tutto il diritto di esprimere un'opinione diversa dalla sua. "Anche Alessandra ha il diritto di dire la sua. Se non la pensa come te, Tina", ha osservato Gianni.

Il suo intervento, tuttavia, non è bastato a riportare la calma. Tina Cipollari ha infatti reagito immediatamente, zittendo il collega e continuando il confronto con Alessandra. La discussione è diventata sempre più accesa, fino a trasformarsi in uno dei momenti più movimentati della puntata.

Tina Cipollari lascia lo studio e Alessandra Mussolini la segue

La tensione è arrivata al punto che Tina Cipollari ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne, seguita poco dopo dalla stessa Alessandra Mussolini. Lo scontro è quindi proseguito dietro le quinte, mentre Maria De Filippi e gli altri presenti assistevano alla scena.

La conduttrice, rivolgendosi a Gianni Sperti, ha commentato incredula: "Ma fanno sul serio?", lasciando intendere di non aspettarsi una reazione del genere da parte delle due opinioniste. Maria De Filippi in un primo momento ha pensato che le due si fossero messe d'accordo.

La discussione ha così messo in evidenza le prime tensioni tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini, nonostante siano trascorsi appena due mesi dall'arrivo di quest'ultima nel programma. La convivenza televisiva tra le due sembra già piuttosto complicata e quanto accaduto potrebbe essere soltanto il primo di una serie di confronti destinati a movimentare le prossime puntate di Uomini e Donne.