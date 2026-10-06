Uomini e Donne anticipazioni: Giovanni Grazioso finisce sotto accusa, Giorgia elimina Lorenzo

Nuova registrazione ricca di colpi di scena per Uomini e Donne. Nella giornata di oggi, 6 ottobre, sono state registrate nuove puntate del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti.

Al centro delle dinamiche, ancora una volta, le vicende dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico: Giovanni Grazioso deve chiarire la situazione con Rosaria, mentre Giorgia prende una decisione importante sul suo percorso.

Anticipazioni Trono Over: Marina discute con Tina e lascia lo studio

Nel Trono Over,come raccontato da Daria Restaino, torna protagonista Marina Brochetta, alle prese con la conoscenza di Antonino. La dama racconta in studio l'uscita avuta con il cavaliere e spiega di non aver apprezzato alcuni suoi atteggiamenti.

Marina Brochetta

In particolare, Marina avrebbe percepito alcuni approcci di Antonino come troppo fisici, considerando il punto a cui era arrivata la loro conoscenza. Le sue parole danno vita a un nuovo confronto in studio, che coinvolge anche Tina Cipollari.

La discussione si accende e Marina arriva a lasciare lo studio. La sua uscita, però, non è definitiva: la dama rientra successivamente e torna per proseguire il confronto e chiarire la propria posizione.

Sabrina chiude con Walter

Si conclude invece la conoscenza tra Sabrina Zago e Walter. I due hanno trascorso del tempo insieme, arrivando anche a stare nella nuova casa di lui, ma l'esperienza non è stata sufficiente a far scattare in Sabrina il coinvolgimento necessario per continuare la frequentazione. La dama decide quindi di interrompere la conoscenza, mettendo fine al loro percorso.

Sabrina Zago

Donato e Teresa sempre più vicini

Situazione decisamente più positiva per Donato e Teresa. I due trascorrono una cena insieme e sembrano trovarsi molto bene.

La loro conoscenza prosegue quindi con buone prospettive, nonostante le perplessità che Margherita aveva manifestato in precedenza proprio nei confronti di Donato.

Giovanni e Michela, niente da fare

Nuovo incontro anche per Giovanni, che esce con Michela. Dopo l'appuntamento, però, è la dama a decidere di non proseguire la conoscenza. Da segnalare, infine, il ritorno di Diego in studio. Il cavaliere torna così a far parte nuovamente delle dinamiche del parterre del Trono Over.

Trono Classico: Giovanni Grazioso finisce nella bufera

Passando al Trono Classico, la registrazione riparte da Giovanni Grazioso, già protagonista delle precedenti dinamiche.

Maria De Filippi lo chiama a chiarire la situazione relativa a una ragazza di nome Rosaria, che Giovanni chiama Saria. Il tronista racconta di averla incontrata quest'estate a Napoli, mentre si trovava insieme a Danilo, e di essersi interessato a lei al punto da cercare un modo per poterla rivedere.

Quando Rosaria arriva in studio, però, emerge un dettaglio destinato a far discutere: la ragazza sostiene che Giovanni l'avesse già contattata nel 2024, quando il tronista era ancora legato a Sabrina.

La rivelazione scatena immediatamente la reazione degli opinionisti. Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano Giovanni, soprattutto per non aver raccontato fin dall'inizio questo precedente.

Nel corso della discussione emerge inoltre che Giovanni avrebbe chiesto alla redazione la possibilità di far arrivare Rosaria all'interno del programma per poterla conoscere, ricevendo inizialmente una risposta negativa.

Tina e Gianni fanno presente al tronista che, se il suo interesse per una ragazza conosciuta al di fuori della trasmissione è reale, dovrebbe eventualmente frequentarla lontano da Uomini e Donne. Maria De Filippi assume invece una posizione più equilibrata, sottolineando che Giovanni aveva comunque informato la redazione della situazione, ma invitandolo a essere maggiormente trasparente nel prosieguo del suo percorso.

Il tronista Giacomo Vacalabre

Giacomo e Alessandra sempre più complici

Buone notizie, invece, per Giacomo e Alessandra. L'esterna tra i due sembra rappresentare un importante passo avanti nella loro conoscenza.

Il tronista appare infatti più coinvolto rispetto alle precedenti uscite e, al termine dell'appuntamento, chiede di poter trascorrere ancora un po' di tempo con Alessandra.

Durante l'esterna i due scattano anche una Polaroid. Alessandra, inoltre, lascia a Giacomo un messaggio nel quale racconta di essersi ricreduta sul suo conto: inizialmente il tronista non l'aveva convinta particolarmente, mentre questa volta ammette di essere stata molto bene insieme a lui. Anche Gianni Sperti nota la sintonia che sembra essersi creata tra i due.

In studio, però, Giacomo affronta anche il tema dei social, facendo alcune considerazioni sulle ragazze che scelgono di condividere molto della propria vita online. Un discorso che non passa inosservato e che genera qualche perplessità.

Giorgia elimina Lorenzo: scontro tra i corteggiatori

Movimenti importanti anche sul trono di Giorgia. A catalizzare l'attenzione è soprattutto Raffaele, protagonista di un acceso confronto con gli altri corteggiatori, in particolare Lory e Lorenzo.

Raffaele mette in discussione la spontaneità di alcuni atteggiamenti dei ragazzi e, soprattutto, la vicinanza che si sarebbe creata tra alcuni di loro durante il percorso.

La situazione nasce anche dalle precedenti osservazioni di Lorenzo, che aveva manifestato a Giorgia le proprie perplessità proprio su Raffaele e Lory. Secondo Lorenzo, i due avrebbero instaurato una confidenza eccessiva e compiuto gesti troppo importanti considerando la fase iniziale del percorso.

Il confronto si fa sempre più acceso e alla fine arriva una decisione: Giorgia elimina Lorenzo. Il corteggiatore, dal canto suo, sostiene di essere arrivato alla stessa conclusione e di voler interrompere la conoscenza con la tronista, nonostante nella registrazione precedente avesse espresso la volontà di continuare a frequentarla.