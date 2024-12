Uomini e donne: Marina balla ancora con Gianmarco, Maria cerca di mettere in riga i suoi tronisti

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show che porta al centro dello studio le dinamiche tra i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Nella puntata del 10 dicembre di Uomini e Donne, il dating show in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, i tre tronisti rimasti sul parterre sono stati tutti impegnati con i loro corteggiatori tra balli e discussioni. Nel Trono Over, Alessio è stato criticato per la sua ambiguità.

Riassunto di Uomini e donne della puntata di oggi

Il Trono Classico prende il via con Michele Longobardi che dopo un'esterna con Amal si lamenta del distacco fisico che la tronista mette tra lei e Michele. Nella discussione interviene anche Martina De Ioannon che asseconda la sensazione di Michele, sostenendo che la corteggiatrice sembra più presa nelle esterne che ha avuto con Alessio Pecorelli, il tronista che ha dovuto abbandonare il trono in seguito ad alcune segnalazioni.

Nella precedente puntata dedicata a Michele, la corteggiatrice Veronica, dopo un'accesa discussione ha abbandonato lo studio. Maria De Filippi chiede più volte al tronista se voleva andarla a riprendere, ma lui ha sempre risposto di no. Gianni Sperti gli ha ricordato che alla fine era stato lui a chiedere a Veronica di lasciare il parterre, invitandolo a ripensarci. Nel frattempo Martina chiede di poter ballare nuovamente con Gianmarco, Ciro allora decide di uscire dallo studio. Anche in questo caso Maria De Filippi ha chiesto alla tronista se volesse andare a chiarire con il suo corteggiatore.

Barbara De Santi sta frequentando due cavalieri.

Rimanendo nel Trono Classico. Francesca Sorrentino, di cui abbiamo parlato nelle anticipazioni delle registrazioni di ieri, ha un vivace battibecco con Gianmarco. Il cavaliere, nonostante le abbia preparato in studio una sorpresa per festeggiare il suo compleanno, è stato rimproverato dalla tronista. Gianmarco infatti, nel giorno del compleanno di Francesca non le ha fatto gli auguri.

Nel trono classico Barbara De Santi continua a conoscere i cavalieri che ha visto nelle puntate precedenti. Va meno bene invece ad Alessio Pili Stella che si trova di fronte le sue frequentatrici Morena e Agnese. La prima gli dice addio e chiude ogni rapporto, considerando il modo di porsi del cavaliere molto ambiguo, Poco dopo anche lei critica gli atteggiamenti di Alessio, anche se ha deciso di dargli un'altra possibilità