Uomini e Donne: Gemma scarica Fabio, ma lo studio si schiera contro di lei, Martina scoppia in lacrime

Nell'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata attaccata per aver lasciato Fabio, dopo una segnalazione arrivata dalla Spagna. Il trono di Martina De Ioannon oggi è stato bagnato dalle lacrime della tronista che ha litigato con i due principali corteggiatori che la stanno accompagnando durante questo percorso.

Il racconto di Uomini e donne del 6 dicembre

Protagonisti al centro dello studio del dating show ancora una volta, Fabio e Gemma Galgani. Prima che la discussione si accenda, viene mostrato un breve riassunto degli eventi precedenti. Gemma ha ricevuto una segnalazione che ha scatenato il caos: il cavaliere, in Spagna, avrebbe una relazione con un'altra donna. Subito dopo questa rivelazione, Fabio ha abbandonato lo studio, profondamente deluso dall'atteggiamento della dama che non ha avuto fiducia in lui.

Nonostante il ruolo di vittima, Gemma Galgani si ritrova ancora una volta sotto accusa, bersagliata dai commenti di Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti sono convinti che la dama non sia realmente interessata a Fabio e che abbia sfruttato la situazione per lasciarlo. Tuttavia, la dama, mantenendo una posizione molto lucida, non ha fatto alcun passo indietro.

Gemma Galgani è stata la protagonista del Trono Over

Durante il confronto, Gemma ha ribadito che, lungo tutto il loro percorso, si è sentita di fronte a un muro. Ha sottolineato più volte in puntata che Fabio non l'aveva mai baciata, giustificandosi con la scusa di "avere i suoi tempi". Dal canto suo, Fabio si è difeso, ribadendo di essere realmente preso da Gemma. La dama, però, è convinta che il cavaliere stia mentendo. Al contrario, il resto dello studio sembra dare la colpa a lei, lasciandola ancora più isolata.

La puntata del Trono Classico ha visto Martina De Ioannon protagonista di un'esterna con Ciro, durante la quale è scattato un nuovo bacio appassionato. Tornati in studio, però, le tensioni non sono mancate. Gianmarco e Marina sono stati protagonisti di un acceso battibecco, con Marina che ha accusato il corteggiatore di essere troppo freddo.

Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 5 dicembre: Gemma e Fabio di nuovo a centro studio

A complicare ulteriormente la situazione, Ciro, aspettandosi un commento positivo della tronista sulla loro esterna, ha deciso di sedersi al suo posto senza aggiungere altro, deluso. Quando Martina gli ha proposto di ballare, il corteggiatore ha rifiutato, scatenando la reazione emotiva della tronista che è scoppiata in lacrime. Quando Ciro è tornato sui suoi passi, è stata Martina a rifiutare, scegliendo invece di ballare con Francesco, un altro corteggiatore.