Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 9 dicembre: una tronista resta senza corteggiatori

Si è appena conclusa la prima registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle riprese di oggi abbiamo avuto la conferma della rottura definitiva tra Gemma e Fabio. Nel trono classico una delle troniste è rimasta senza corteggiatori. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

La tronista senza a corteggiatori

Situazione delicata per Francesca Sorrentino, che al momento si trova in una posizione incerta. Paolo, uno dei suoi corteggiatori, ha deciso di non tornare in studio, avvisando in anticipo la produzione della sua scelta. L'altro corteggiatore, Francesco, era presente in puntata ma non ha risposto alle chiamate né della redazione né della tronista.

In studio, il corteggiatore ha spiegato che, a causa di problemi di salute, ogni tanto ha la necessità di isolarsi. Tuttavia, ha accettato di ballare con Francesca, utilizzando quel momento per un chiarimento a microfoni spenti. La situazione resta complicata: al momento Francesco è l'unico corteggiatore rimasto per la tronista.

A questo punto c'è la possibilità che sul parterre scendano nuovi ragazzi per Francesca una possibile scelta anticipata. In caso contrario, la Sorrentino potrebbe decidere di abbandonare il trono. L'altro corteggiatore, Gianmarco, non era presente in puntata. La puntata si è conclusa con il ballo, lasciando il seguito agli sviluppi della registrazione di domani.

Martina De Ioannon ha portato entrambi i suoi corteggiatori in esterna. Con Gianmarco Steri c'è stato un confronto acceso: lui ha continuato a criticarla definendola "infantile" per alcuni atteggiamenti, ma il dialogo ha permesso di chiarire alcuni punti. L'esterna con Ciro Solimeno, invece, è stata positiva, anche se priva di un bacio. Resta da capire se tra loro nascerà qualcosa di più concreto nei prossimi appuntamenti. Michele Longobardi era assente.

Trono Over: nuovi volti e chiusure

Fabio Cannone ha accolto una nuova dama, segno che il legam con Gemma Galgani è definitivamente chiuso. Tuttavia, Fabio resterà nel parterre, pronto a nuove conoscenze. Tra Maurizio e Gloria Nicoletti la frequentazione si è conclusa ufficialmente. Al centro studio, Maurizio ha chiesto un chiarimento, non comprendendo appieno le motivazioni di Gloria.

Nonostante il confronto, la decisione di chiudere è rimasta invariata. Diego, che aveva iniziato una frequentazione con Cristina, ha ricevuto da lei una risposta definitiva: chiusura totale. Anche Sabrina, che aveva già interrotto la il rapporto con Diego, ha confermato di non voler riprendere la loro conoscenza, scegliendo di rimanere in disparte.