Uomini e donne, Maria rimprovera Sabrina, Martina criticata dal pubblico: "Non ha rispetto"

La puntata dell'11 ottobre di Uomini e Donne ha alternato momenti dedicati al trono over a segmenti incentrati sui protagonisti del trono classico, offrendo una panoramica variegata delle dinamiche in corso tra i partecipanti.

Trono Over

La giornata si è aperta con un nuovo confronto tra Gabriele e Sabrina. La dama, nelle puntate precedenti, aveva deciso di concedere l'esclusiva al cavaliere, il quale però ha ribadito più volte di voler conoscere altre donne del parterre. Al centro dello studio era presente anche Ilaria, evidenziando la volontà di Gabriele di proseguire altre frequentazioni.

Il cavaliere ha inoltre sottolineato con fastidio che Sabrina si comporta come fossero già una coppia, un atteggiamento che non gradisce. A questo punto, Maria De Filippi è intervenuta difendendo Gabriele e facendo notare a Sabrina che comportamenti troppo insistenti potrebbero allontanarlo: "Sei bellissima, non c'è bisogno di essere così insistente", ha sottolineato la conduttrice, avvertendo che tali atteggiamenti potrebbero compromettere il loro futuro insieme.

Martina De Ioannon sul trono di Uomini e donne

Gli opinionisti si sono divisi sull'argomento: Tina Cipollari ha criticato Sabrina, giudicando il suo comportamento eccessivo, mentre Gianni Sperti si è schierato dalla parte della dama di Reggio Emilia. Tuttavia, entrambi hanno concordato sul fatto che Gabriele è sempre stato sincero riguardo le sue intenzioni, e Sabrina dovrà accettare la sua decisione.

Successivamente, il trono classico ha visto un nuovo capitolo della storia tra Valerio e Gemma. La dama piemontese, dopo aver schiaffeggiato il cavaliere nelle puntate precedenti, ha deciso di accoglierlo nuovamente in studio. Valerio si è presentato con un mazzo di rose e un Bacio Perugina per cercare di riconquistarla.

La decisione di Gemma ha sorpreso anche Maria De Filippi, che le ha chiesto se fosse sicura, ricordandole che Valerio, mentre usciva con lei, era in contatto con altre donne. Valerio, sentendosi messo in discussione, ha deciso di lasciare lo studio quando ha capito che Gemma non era del tutto convinta di riprendere la frequentazione. La vicenda, comunque, sembra lontana dalla conclusione.

Trono Classico

Martina De Ioannon, invece, continua a essere la tronista più discussa di questa prima parte di stagione. Anche oggi, secondo il pubblico, la ragazza ha mostrato un atteggiamento presuntuoso, annullando un'esterna con Ciro, che aveva preso un giorno di ferie per raggiungerla da Napoli a Roma, per uscire con Gianmarco, con il quale aveva parlato solo pochi minuti prima.

Uomini e Donne finisce a Chi l'ha visto: cosa ci fa ex protagonista del Trono Over da Federisca Sciarelli?

L'esterna con Gianmarco è andata bene, ma Ciro si è detto deluso, sottolineando come Martina avesse fatto più complimenti al suo rivale in un'uscita che a lui in diverse occasioni. Nonostante le scuse di Martina, Ciro ha ribadito che si è sentito trattato con poco rispetto, un'opinione condivisa da molti spettatori che commentano il programma su X.