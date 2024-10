Uomini e Donne finisce a Chi l'ha visto: cosa ci fa ex protagonista del Trono Over da Federisca Sciarelli?

Un ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha lanciato un appella a Chi l'ha visto per ritrovare la moglie cubana partita e mai più tornata, e non solo: la singolare richiesta davanti a Federica Sciarelli.

Grande sorpresa ieri sera a Chi l'ha visto per tutti quegli spettatori che non sono estranei alle dinamiche di Uomini e Donne. Nella puntata di mercoledì 9 ottobre infatti Federica Sciarelli ha raccontato la storia di un uomo che sta cercando sua moglie, appena sposata, perchè teme di essere stato vittima di un raggiro. Quell'uomo è Pasquale Stefano Mella, conosciuto anche semplicemente come Stefano, per quattro anni protagonista del Trono Over del dating show di Maria De Filippi.

Pasquale Stefano Mella vittima di un raggiro? La sua storia

L'ultima moglie di Sefano è una donna cubana di 54 anni, Niurka. Si sono sposati in Africa tre giorni dopo essersi conosciuti. Il motivo di questa grande fretta e fiducia? È stato il figlio di Mella a presentarli, perchè Niurka è è la cugina della sua compagna, e a consigliare al padre di convolare a nozze. Stefano però ha capito subito che in quell'unione non ci sarebbe mai stato amore. A due mesi dal matrimonio la donna gli ha chiesto di pagarle un viaggio per Berlino, così da passare un po' di tempo con sua cugina. Tornata in Italia dopo due settimane, è partita subito per Cuba, senza fare ritorno.

Stefano ha raccontato di aver speso già molti soldi per soddisfare le richieste di Niurka: "Ho speso 15 mila euro per i suoi viaggi. Lei con me non si è comportata bene ma le voglio sempre bene. Vi ho chiamato anche se non è scomparsa perché vorrei che tornasse. Sono andato dall'avvocato per fare la separazione, ma se mi chiama io l'accetto lo stesso".

Non è tutto, però, perchè, da uno che non è certo nuovo alla TV, il signor Mella ha approfittato delle telecamere - non importa se quelle di Chi l'ha visto non sono proprio quelle giuste per certe richieste! - per fare un appello, e non solo a Niurka. "Io ho bisogno di compagnia, voglio sposare una nuova donna" ha confessato. "Ho 94 anni già compiuti, se qualcuna single, divorziata o vedova vuole venire a farmi compagnia può trasferirsi da me".

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, insomma: chi segue i programmi di Maria De Filippi ricorderà infatti che Pasquale Stefano Mella aveva partecipato, sempre con scarsi risultati, non solo a Uomini e Donne ma anche a C'è posta per te. E sempre con lo stesso desiderio: dopo due divorzi, trovare una nuova compagna.