Uomini e Donne: Maria De Filippi sta pensando a una nuova tronista, volto noto al pubblico del programma

L'ultima stagione di Uomini e donne non è stata fortunata per le troniste: Manuela Carriero e Ida Platano non sono riuscite a trovare un corteggiatore con cui lasciare il dating show. A settembre inizierà una nuova edizione del programma e, secondo le indiscrezioni pubblicate da Nuovo Tv, ci potrebbe essere una soluzione interna, sul Trono Classico si siederebbe un personaggio amatissimo dagli spettatori: Tina Cipollari.

Nuova edizione a settembre di Uomini e donne: le prime anticipazioni

Dopo la scelta di Daniele Paudice e la finale di Amici 23 è iniziata la lunga pausa estiva dei programmi del daytime pomeridiano di Maria De Filippi. Tuttavia, la macchina organizzativa della Fascino PGT non si ferma mai: mentre Temptation Island sta per tornare, si comincia già a programmare la prossima stagione con la selezione dei nuovi tronisti e delle nuove troniste. Ebbene, secondo le indiscrezioni del settimanale di Riccardo Signoretti, Tina Cipollari potrebbe essere la prescelta.

Tina Cipollari seduta sulla poltrona di opinionista di Uomini e donne

Il volto più amato del programma, ha esordito nel dating show nel 2001, prima come corteggiatrice e poi come tronista. Successivamente, Maria De Filippi l'ha promossa ospite fisso del programma e, dal 2008, è diventata opinionista, ruolo che oggi condivide con Gianni Sperti. Nel 2002, a Uomini e Donne, aveva conosciuto il parrucchiere Chicco Nalli. I due si sono sposati e hanno avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Nel marzo del 2018 si sono separati.

Ora, se le indiscrezioni fossero vere, Tina sarebbe pronta a sedersi di nuovo su quel trono che ha già occupato in passato. In questi anni da opinionista, la Cipollari ha asfaltato decine di corteggiatori e corteggiatrici. Nell'ultima stagione, ha condotto una battaglia contro Mario Cusitore, accusandolo di mentire a Ida Platano. Alla fine, è stato dimostrato che le segnalazioni arrivate sullo speaker radiofonico erano veritiere e Tina, seppur dispiaciuta per la tronista, ha potuto dire per l'ennesima volta: "Avevo ragione io".