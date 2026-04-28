Uomini e Donne: Gemma elimina un cavaliere e resta sola, Rosanna attacca Alessio

Puntata movimentata del Trono Over: Gemma chiude una conoscenza e viene rifiutata dall'altro cavaliere. Nel frattempo scoppia la polemica tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella sui messaggi con Debora.

Oggi, martedì 28 aprile 2026 su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria De Filippi al timone, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Protagonisti della puntata, ancora una volta, i veterani del Trono Over, tra cui spiccano Gemma Galgani e le dinamiche sempre più intricate del parterre.

Cinzia e Marco: riavvicinamento con dubbi

Si parte subito con il capitolo Cinzia e Marco, che la settimana scorsa sembravano essersi allontanati. Oggi, invece, sorpresa: atmosfera distesa e sorrisi. Cinzia Paolini appare decisamente coinvolta, anche se il dubbio resta sempre lì: lasciare Salerno per trasferirsi a Milano non è proprio una passeggiata. Anche se, tra una storia social e l'altra, sembra che qualche certezza stia cambiando. Per ora, però, la soluzione diplomatica è Roma: o meglio, gli studi della Fascino, che restano il vero punto fermo della relazione.

Gemma Galgani tra speranze e nuove delusioni

Si passa poi a Gemma Galgani, impegnata nella sua eterna ricerca dell'amore. La dama piemontese esce con due cavalieri, Marco e Gianpaolo. Il primo non le accende particolari scintille - e Gemma, senza troppi drammi, lo archivia rapidamente. Con Gianpaolo, invece, sembra un'altra storia: lui prende quasi "cinque stelle" nella valutazione emotiva di Gemma. Peccato però che l'interesse non sia reciproco. Il cavaliere, con grande sincerità, decide di non proseguire la conoscenza. E anche questa volta, l'amore passa oltre Gemma senza fermarsi.

Rosanna Siino

Rosanna, Alessio e il caso dei messaggi letti o non letti da Debora

Momento telenovela anche per Rosanna Siino e Alessio Pili Stella, che si riaccende con qualche giorno di ritardo. Il motivo? Rosanna non gradisce che lui abbia fatto leggere i loro messaggi a Debora Bragaggi. Alessio sostiene di aver semplicemente "riportato a voce" il contenuto delle chat. Debora, dal canto suo, conferma: messaggi mai visti direttamente, ma conosciuti solo attraverso il racconto del cavaliere.

Elena e Massimo: nuove polemiche dopo la fine della loro storia

Chiusura con il capitolo Elena e Massimo. Dopo la rottura dovuta alla differenza d'età, Massimo sente il bisogno di chiarire la sua posizione: durante la frequentazione non avrebbe raccolto numeri di telefono di altre dame del parterre. O almeno, questa è la versione ufficiale. Perché poi spunta un dettaglio che complica tutto: contatti, conversazioni e perfino una recente uscita con Giada. Un cambio di pagina troppo rapido per Elena, che infatti non ha affatto gradito l'epilogo della loro storia.