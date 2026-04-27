Uomini e Donne: Antonio bacia Cristina e scrive a Gloria di notte, scoppia il caos

Tensione altissima nella puntata del 27 aprile del dating show: Gloria Nicoletti interviene e accusa Antonio e Cristina, scatenando una lite accesa tra urla e accuse reciproche.

Oggi, lunedì 27 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria De Filippi alla guida, affiancata come sempre dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, con Tinì Cansino a completare il trio. Tra discussioni accese, addii improvvisi e sospetti da "detective social", anche oggi il dating show non si è fatto mancare nulla.

David ed Elena D.: due binari paralleli (che non si incontreranno mai)

Ogni tanto al centro studio arrivano protagonisti "di seconda fila" pronti a prendersi i loro 15 minuti... e oggi è stato il turno di David ed Elena D. Peccato che tra i due l'intesa sia pari a zero: lui la vorrebbe più coinvolta, lei invece sembra infastidita praticamente da tutto. Insomma, più che una conoscenza, una convivenza forzata. Il risultato? Elena decide di chiudere senza troppi rimpianti, ma prima si concede un ballo al centro studio con Alessio Pili Stella. David, invece, saluta tutti e lascia il programma. Sipario.

Cristina Tenuta e Antonio Marino: bacio sì, fiducia no

Si cambia scena e arrivano Cristina Tenuta e Antonio Marino, usciti insieme per una giornata che sembrava perfetta: aperitivo, chiacchiere e persino un bacio. Tutto bene? Neanche per sogno. Cristina scopre che Antonio ha scritto a Gloria Nicoletti alle tre di notte. E qui parte il dramma. Perché si sa: nel mondo di Uomini e Donne, il vero nemico non è la distanza... ma WhatsApp.

Antonio

Antonio minimizza, ma Gloria entra a gamba tesa e racconta dettagli poco lusinghieri su ciò che lui direbbe delle altre dame. Risultato? Cristina invece di prendersela con Antonio... attacca Gloria. I toni si alzano, volano parole pesanti e Gloria li liquida entrambi con un elegante (si fa per dire) "pagliacci".

Massimo ed Elena: la differenza d'età pesa (eccome)

Finale più malinconico con Massimo ed Elena. La dama, visibilmente emozionata, racconta di aver deciso di interrompere la conoscenza dopo un incontro recente. Il motivo? La differenza d'età, che per lei resta un ostacolo difficile da superare: lui ha 58 anni, lei 41.

Massimo però non è convinto e insinua il dubbio: Elena sarebbe interessata ad Antonio. Lei nega, ma aggiunge un dettaglio interessante: secondo lei tra Antonio e Gloria la storia non sarebbe affatto chiusa. Altro che capitolo archiviato... qui siamo ancora al primo volume.