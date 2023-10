Uomini e donne: Maria De Filippi saluta Manuela Carriero: 'Una scena umiliante'

Nella puntata del 31 ottobre di Uomini e donne, è giunta al termine l'avventura di Manuela Carriero, una dei tre tronisti dell'attuale edizione del dating show. Michele e Carlo, i due corteggiatori della ragazza, hanno deciso di non proseguire la loro conoscenza con lei. Durante la trasmissione, gli spettatori hanno assistito anche a un bacio appassionato tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua.

Uomini e donne del 31 ottobre

Michele e Carlo, i corteggiatori di Manuela, hanno preferito lasciare il programma, considerando il loro carattere incompatibile con quello della tronista. Un bacio tra Gianni e Roberta ha acceso la platea. Spazio anche a Gemma e Bruno che sono usciti due volte, come ha rivelato Maria De Filippi.

Manuela, Michele e Carlo

Il confronto tra Manuela e Michele, iniziato ieri, è proseguito oggi. La tronista ha continuato a ritenere non credibili le motivazioni di Michele. Dopo le prime esterne, il corteggiatore ha concluso che Manuela non fosse la persona adatta a lui. "Non voglio convincerti a rimanere, ma voglio spiegarti che non puoi conoscere una persona dopo due ore. Le storie più belle a volte cominciano proprio così, perché non ci provi?", ha detto Manuela.

Michele, ancora una volta, ha ribadito che rimanendo le avrebbe dato false speranze: "L'interesse è svanito conoscendoti, non mi è piaciuto quasi niente. Non mi piaci, Manuela".

Uomini e donne, Manuela Carriero elimina Michele Longobardi, la reazione del corteggiatore

Manuela ha chiesto un chiarimento anche a Carlo, il secondo corteggiatore. Anche lui ha sottolineato che le esterne hanno fatto emergere incompatibilità caratteriali. Le insistenze di Manuela hanno spazientito i due opinionisti, sia Tina che Gianni, le hanno chiesto di apprezzare l'onestà dei due ragazzi. Nessuno ha voluto prenderla in giro rimanendo nel dating show.

Il saluto di Maria De Filippi a Manuela

Maria De Filippi avrebbe evitato volentieri questo segmento del programma. "Mai e poi mai avrei voluto vedere questa scena. Nessuno di noi, né io né la redazione, la voleva vedere, perché per te è umiliante. Nessuno dei due è il tuo fidanzato, e non stai perdendo una storia d'amore importante. Sono delle conoscenze. Ci saranno altri Carlo e Michele, sei bella, intelligente", ha detto la conduttrice.

Prima che Manuela lasciasse definitivamente lo studio, Maria ha cercato di rincuorarla: "Non è una cosa grave, capita, è superabile". La tronista ha risposto ironicamente: "Se hai il numero di qualcuno, io cerco sempre l'amore, sono sempre predisposta a fare conoscenze e a passare sopra i difetti se una persona mi piace".

Gemma e Bruno e il bacio tra Gianni e Roberta

Il tema di questi giorni di Uomini e donne è la mancanza di carattere da parte dei cavalieri del Trono classico, che spesso trovano mille motivazioni per non continuare a conoscere le dame che hanno iniziato a frequentare. Molti di loro non hanno mai baciato la donna che hanno frequentato per settimane, spiegando che non si sentivano pronti o non volevano ferire la persona con cui uscivano.

Oggi Maria De Filippi ha rivelato che Gemma e Bruno sono usciti due volte, ma anche in questo caso la dama è rimasta a bocca asciutta, nessun bacio. Per smuovere le acque, Tina Cipollari li ha fatti ballare al centro dello studio. Nonostante questo, tra i due c'è stato solo un bacio a stampo, dato da Gemma al suo cavaliere.

A questo punto, Gianni Sperti ha deciso di dare una lezione agli uomini del parterre: si è alzato ed ha baciato in maniera intensa e inaspettatamente lunga Roberta Di Padua. "Basta Gianni", ha urlato Maria, dando la colpa a Tina. L'opinionista ha dichiarato che il bacio gli era piaciuto, mentre Roberta ha sostenuto che Gianni bacia bene. La speranza è che gli uomini del Trono classico abbiano preso appunti.