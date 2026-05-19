Uomini e Donne: Gianpaolo regala un girasole a Barbara, Gemma lo attacca

Nello studio di Uomini e Donne Gianpaolo sorprende Barbara De Santi con un girasole, ma subito dopo Gemma Galgani interviene duramente contro il cavaliere che si difende e chiarisce la sua posizione.

Nella puntata andata in onda oggi, martedì 19 maggio 2026, di Uomini e Donne, il confronto in studio si è acceso tra nuove tensioni con Barbara De Santi e Gemma Galgani al centro della scena. In conduzione come sempre Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, con Tinì Cansino al loro fianco.

Scontro tra Barbara De Santi e Massimo dopo la fine della registrazione

Dopo quanto accaduto nella puntata precedente, la situazione tra Barbara De Santi e Massimo è definitivamente esplosa. I due, infatti, si sarebbero allontanati subito dopo la registrazione, per poi discutere animatamente come mostrato da una clip mandata in onda dalla redazione.

Barbara ha ribadito le sue accuse, sostenendo che Massimo non le abbia mai dedicato le giuste attenzioni e che il suo interesse non sia mai stato realmente sincero.

Gianpaolo di Uomini e donne

Accuse in studio: Elena, Sabrina Zago e Diego Tavani contro Massimo

Durante il confronto, Massimo si è trovato al centro di diverse critiche. In particolare, Elena lo ha accusato di non essere trasparente riguardo alla sua età, sostenendo che questo sia fatto apposta per frequentare le dame più giovani del parterre. Anche Sabrina Zago ha espresso dubbi sulla sua affidabilità, mentre Diego Tavani è intervenuto duramente, accusandolo di non essere realmente interessato a trovare l'anima gemella, ma piuttosto a frequentazioni superficiali.

L'intervento di Maria De Filippi: il richiamo a Barbara

Nel corso del confronto, Maria De Filippi è intervenuta direttamente per invitare Barbara De Santi a non colpevolizzarsi troppo. La conduttrice ha sottolineato come le sue relazioni finiscano spesso in modo simile, ma ha anche invitato la dama a non attribuirsi sempre la responsabilità delle rotture.

Il gesto di Gianpaolo per Barbara De Santi

Un nuovo capitolo si è aperto con Gianpaolo, che ha fatto recapitare a Barbara un girasole accompagnato da una lettera. Il gesto ha portato i due a ballare al centro dello studio, dando il via a un momento romantico che però viene subito messo in discussione da Gemma Galgani, pronta ad attaccarlo e sollevare nuove polemiche.

La dama ha accusato Gianpaolo di non essere stato del tutto trasparente. Secondo Gemma, durante precedenti momenti in pista, il cavaliere l'avrebbe accusata di rovinargli le frequentazioni con le altre dame del parterre.

Gianpaolo si difende dalle accuse e chiarisce il rapporto con Gemma

Gianpaolo ha risposto alle accuse difendendo il proprio comportamento. Il cavaliere ha spiegato di aver ballato con Gemma perché l'aveva vista senza cavaliere e di essersi poi scusato quando si è reso conto che il gesto era stato frainteso dalla dama piemontese. Alla fine, dunque, si è trattato solo di un attimo di galanteria, interpretato male dalla Galgani, che ora ha fatto di Gianpaolo il suo nuovo nemico numero uno.