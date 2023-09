Manuela non porta Michele in esterna: ecco cosa ha fatto arrabbiare la tronista di Uomini e Donne

Nella puntata di daytime del 27 settembre di Uomini e Donne gli spettatori hanno assistito a un confronto tra la tronista Manuela Carriero e il corteggiatore Michele Longobardi. Quella di Manuela è stata una vera scenata di gelosia per un caffè che lo stabiese ha condiviso con una delle corteggiatrici di Cristian Forti e Brando.

Nel pomeriggio su Canale 5 è andato in onda il consueto appuntamento di Uomini e Donne La seconda parte del programma è stata dedicata al Trono Classico e all'esterna tra Manuela e il suo corteggiatore Carlo. Tuttavia, gran parte del pomeriggio è stato incentrato su Manuela e Michele, a causa della poco opportuna scenata di gelosia della tronista.

Dopo il filmato dell'esterna tra Carlo e Manuela, Michele si è detto infastidito perché la tronista, nonostante dichiari di non amare gli sbruffoni, ha accettato che il suo corteggiatore si mettesse a petto nudo. Dall'altra parte, Manuela ha rimproverato a Michele di aver condiviso un caffè con una delle ragazze arrivate per corteggiare i due tronisti. "Per me è un un gesto intimo", ha affermato, suscitando l'incredulità di chi commenta il programma su Twitter.

Michele ha replicato a Manuela affermando che nel suo gesto non c'era malizia: "Abbiamo diviso il caffè in tre. C'era anche un'altra persona". Ha ammesso che capisce come ciò possa averla infastidita e che è disposto a rinunciare a condividere il caffè con altre persone. Tuttavia, ha espresso la sua perplessità sul fatto che Manuela non abbia sollevato questa questione con lui direttamente al momento dell'episodio, ma l'abbia invece menzionata durante l'esterna con Carlo.

Manuela ha criticato Michele anche per una foto pubblicata su Instagram scattata nel camerino di Uomini e Donne dicendo: "Tu mi piaci, ma non riesco a capire se stai qui per me o per le telecamere."

"Non c'è fanatismo in quello sacatto. Starò più attento, ma le cose che non ti piacciono dimmele subito, senza parlarne prima con altri", ha chiuso Michele.

Al termine del confronto, Manuela ha deciso che, per il momento, non farà altre esterne con Michele Longobardi, mentre il pubblico online spera di vederlo presto seduto sul trono del programma.